Lecce, il rammarico di D'Aversa: "Dovevamo essere più cinici"

VERONA - Pareggio amaro per il Lecce, il secondo consecutivo, rimontato due volte al Bentegodi nel pareggio finale di 2-2 contro il Verona. Il commento di Roberto D'Aversa ai microfoni di Dazn nel post-partita: "La partita si può dividere in due momenti. Nel primo tempo siamo stati ingenui perché abbiamo avuto diverse occasioni per raddoppiare. Poi sul gol loro abbiamo commesso un tipo di errore che in Serie A ti costa caro. Siamo tornati ancora in vantaggio sviluppando delle buone trame di gioco. Il secondo gol che abbiamo preso nasce da un fallo evitabile"