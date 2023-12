D'Aversa, il Frosinone dopo l'Empoli: "Non dimentico che Di Francesco..."

Le parole di D'Aversa

"Pecchiamo di gioventù - ha sottolineato il mister dei salentini ai microfoni di Dazn -, il gol nasce da una doppia pressione inutile, poi il fato ha voluto che il pallone si infilasse sotto l'incrocio dopo aver colpito il ginocchio di un nostro giocatore. Piccoli? È stato servito, ha avuto diverse occasioni, si è ben comportato come il resto della squadra. Il rammarico è dopo aver fatto gol, dovevamo essere più bravi a determinare. Il prossimo turno col Frosinone? Sono contento per Eusebio (Di Francesco, ndr) - ha concluso D'Aversa - non dimentichiamoci che ha portato la Roma in una semifinale di Champions League. Sta dimostrando il suo valore".