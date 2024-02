Lecce, D'Aversa: "Voglio punti, non lo spettacolo. Su Krstovic..."

Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lecce -Fiorentina . L'allenatore giallorosso, reduce da tre sconfitte consecutive contro Lazio, Juve e Genoa, vuole tornare a fare punti per la lotta salvezza . Se la vedrà contro la Viola, che viene invece dalla sconfitta tra le polemiche contro l'Inter. L'allenatore ha alzato la voce per cercare di svegliare l'ambiente: "Voglio meno spettacolo e più punti".

Lecce-Fiorentina, la conferenza di D'Aversa

L'allenatore ha parlato così del momento della sua squadra: "Vorrei meno spettacolo e più punti. Stiamo ricevendo complimenti per le prestazioni, ma dobbiamo fare punti. Le motivazioni in Serie A devono venir da sole. A Genova è successo in pochi minuti, a Roma in 4... non è un problema fisico. Ci sono dati scientifici che dicono che i ragazzi sono in linea. Un fallo inutile può cambiare la partita, un fallo laterale... a volte anche nella comunicazione si può migliorare". D'Aversa si è poi espresso sul momento di forma dei due attaccanti: "Krstovic? Sappiamo quanto sia importante il gol per gli attaccanti, ma è ancor più importante la prestazione. Da diverse settimane Krstovic gioca bene, deve continuare così. Se continua con questa media può raggiungere la doppia cifra, ma può farcela anche Piccoli".