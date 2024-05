Gotti e i giovani in campo: "Il Lecce ha lo sguardo aperto verso il futuro"

LECCE - "La progettualità di medio-lungo termine è innegabile, a prescindere da me. Oggi, dall'inizio, abbiamo schierato 7-8 ragazzi nati dopo il 2000, ragazzi forti con lo sguardo aperto verso il futuro. Siamo stati bravi a creare un percorso di questo tipo". Sono le parole, ai microfoni di Dazn, del tecnico del Lecce Luca Gotti dopo il ko interno con l'Atalanta, ininfluente ai fini della salvezza: "Cosa mi ha dato questo gruppo? Totale disponibilità e non è scontato. In uno spogliatoio ci sono tante situazioni, non è facile trovare un gruppo così per fare le cose insieme. Sarò sul pullman aperto con la squadra? Ne farei volentieri a meno, ma questo non toglie nulla all'affetto di queste persone".