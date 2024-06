Gotti supereroe Lecce: salva Corvino da un fulmine incendiario e poi rinnova

Va completandosi il puzzle delle panchine. Appuntamento oggi tra Davide Nicola e il neo ds dell’ Empoli , Roberto Gemmi, per discutere i piani del club dopo il rinnovo automatico scattato con la salvezza. La sensazione è che l’allenatore sia tentato dal voltare pagina per intraprendere una nuova avventura. Occhio al Cagliari che ha già sondato il terreno con un biennale. I rapporti tra i sardi e la società del presidente Corsi sono molto buoni e la vicenda potrebbe risolversi con un gentleman agreement. In ballo anche il riscatto di Marin che i toscani vogliono far diventare loro a titolo definitivo dopo l’ultimo biennio in azzurro in prestito.

Lazio e Verona, giornata di annunci

Giornata di annunci per Lazio e Verona che hanno scelto i loro nuovi timonieri. I biancocelesti ingaggiano Marco Baroni, fresco di risoluzione coi gialloblù. Contratto biennale; mentre l’Hellas lo sostituirà con Paolo Zanetti (annuale con rinnovo automatico in caso di salvezza). Restando in Veneto, il Venezia si avvicina alla scelta dell’erede di Vanoli: crescono le quotazioni di Di Francesco, anche se i lagunari tengono in caldo pure Zaffaroni e Vivarini. All'Udinese, invece, si stanno orientando su uno straniero per la panchina: l’ultima idea in casa bianconera è lo spagnolo Abascal (ex Spartak Mosca), anche se non sono da escludere sorprese. Ci siamo per l’approdo di Nesta al Monza (annuale con opzione).

Gotti supereroe: salva Corvino da un fulmine e poi rinnova col Lecce

Infine una storia degna di un film: nel weekend numerosi allenatori e dirigenti erano a Vittorio Veneto per una convention. Tra i presenti c’erano anche Pantaleo Corvino e Luca Gotti in trattativa per il rinnovo del contratto. Nella notte un fulmine ha colpito il resort dove soggiornavano e proprio il tempestivo intervento di Gotti, che ha bussato con forza alla porta della stanza dove dormiva il dirigente, ha permesso al dg leccese di accorgersi che il pianerottolo dell’hotel stava andando a fuoco e di mettersi in salvo. Un gesto eroico che vale molto di più di un prolungamento fino al 2026 (soddisfatte le richieste del tecnico) e annunciato ieri all’indomani del pericolo scampato.