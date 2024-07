“Ciao Gotti, ti propongo due giocatori”: ma l’ex Liverpool sbaglia profilo

Scambiare una fanpage per un profilo originale è una gaffe in cui si può facilmente cascare. Chiedete pure all'ex Liverpool Jose Enrique. Ora non calcia più palloni, di mestiere fa il procuratore , ma sui social non sembra molto avvezzo. Il motivo? Nell'intento di proporre alcuni calciatori a Luca Gotti, ha mandato un direct (messaggio privato) alla pagina "Luca Gotti Reacts" , pensando di rivolgersi all'allenatore del Lecce.

Jose Enrique e le proposte al Gotti sbagliato

"Ciao Luca, spero che tu stia bene, è un piacere parlare con te. Sono Jose Enrique, ex giocatore di calcio e agente. Ho due giocatori che credo potrebbero interessarti. Entrambi sono assistiti da me e da mio fratello. Puoi farmi sapere cosa ne pensi? Grazie" - questo il contenuto del direct. Ma di quali giocatori stiamo parlando? L'ex Sassuolo Pedersen, ora in prestito al Feyenoord, e Cantwell dei Rangers. La fanpage non si è fatta sfuggire l'occasione per mostrare il messaggio al proprio pubblico, con una serie di meme a corredo. Dopo il salvataggio a Corvino dall'incendio, ormai il nome del tecnico è diventato un trend. Intanto l'allenatore dopo un ottimo impatto e un'agevole salvezza è stato confermato e ha ricevuto i primi rinforzi. E ora spera di rendere virale anche il suo club.