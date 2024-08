Gotti avvisa l'Atalanta: "Lecce coraggioso. Forse fin troppo..."

Vigilia di esordio in campionato per il Lecce di Luca Gotti. Arrivato nel marzo scorso, il tecnico veneto ha condotto la squadra alla salvezza con tre giornate di anticipo. Protagonista lo è stato anche in estate, con l'ormai celebre salvataggio di Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del club. Domani al via la nuova stagione, con i pugliesi che affronteranno l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Subito un avversario ostico per i giallorossi, nonostante i nerazzurri non stiano vivendo un momento semplicissimo tra l'infortunio di Scamacca e con due big in odore di cessione che non sono stati convocati per la sfida del Via del Mare.

Lecce-Atalanta, parla Gotti Nella conferenza stampa della vigilia, così si è espresso Gotti, a partire proprio dal match contro i bergamaschi: "Rispetto alla sfida dello scorso maggio (finita 0-2 per l'Atalanta, ndr) sono cambiate alcune cose. Noi arrivammo a quella partita già salvi, affrontandola in un certo modo. Ora invece stiamo iniziando un percorso nuovo: è diverso giocare a fine campionato o alla prima della stagione. In queste settimane di preparazione ho visto un Lecce coraggioso, a volte fin troppo... In certe occasioni disordinato. Contro alcune squadre giocare è difficile a priori, ma dobbiamo tenere gli aspetti positivi e cercare di limitare quelli negativi".

Corsa salvezza e Coulibaly Sulla prossima Serie A e sulla corsa alla salvezza: "Spesso capita che il calcio vada a smentire quelle che sono le previsioni della vigilia. In linea teorica, guardando alle squadre che sono salite dalla Serie B e guardando cosa hanno fatto i vari club sul mercato, la salvezza appare decisamente più complicata rispetto allo scorso anno. Ovviamente speriamo che il campo possa dire qualcosa di bello per noi". Infine sull'arrivo di Lassana Coulibaly dalla Salernitana: "Non so ancora quanti minuti possa giocare, devo ancora capire come sfruttarlo al meglio insieme agli altri giocatori. Ma ha qualità utili per noi: sarà sicuro della partita, non so se dal 1' o a gara in corso".

