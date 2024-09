Gotti: "Hasa deve guadagnarsi spazio. Rebic-Krstovic coppia giusta, però..."

" Hasa? Nel suo ruolo ci sono tanti giocatori, ma è valido. Ha una buona tecnico, è brevilineo e si sa relazionare con la squadra" - così Gotti in conferenza stampa sul centrocampista arrivato dalla Juventus Next Gen . L'allenatore del Lecce ha presentato la sfida contro il Torino e ha parlato anche di una possibile coppia d'attacco per il futuro composta da Rebic e Krstovic : "Sono complementari".

Torino-Lecce, la conferenza di Gotti

“Il Rebic che conoscevamo di sicuro è complementare a Krstovic, sia per linguaggio calcistico che per caratteristiche. La trovo una coppia particolarmente giusta. Però dobbiamo vedere un po’ di cose. L’ultima partita vera l’ha fatta a gennaio, si è operato a trent’anni. Mi sembra integro, si allena come un ragazzo. Ha l’atteggiamento da professionista, ma fa i conti con i suoi trent’anni. Vedremo che supporto gli darà il suo fisico” - ha spiegato Gotti in conferenza stampa. L'allenatore ha fatto il punto anche sulla condizione fisica della squadra dopo la sosta e si è soffermato su Banda: "Sarà out, lui e tutti gli africani hanno avuto viaggi di ritorno complicati. C’è chi è riuscito a fare solo due allenamenti". Su Marchwinski: “Ho la sensazione che è un ragazzo che ha bisogno di un po’ di tempo per far maturare le sue qualità nel suo contesto. È una mia visione”. Sulla trasferta contro il Torino: "Sembra un ambiente con grande entusiasmo attorno alla squadra. Credo che troveremo una squadra con grande autostima. Sono una bella squadra. Aver fatto punti crea un effetto di rinforzo positivo”.