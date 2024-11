Gotti, scossa a Lecce: ufficiale l'esonero del tecnico, il comunicato

Una vittoria nelle ultime dieci partite giocate tra campionato e Coppa Italia. Un bilancio negativo per il Lecce che, infatti, ha deciso di esonerare l'allenatore Luca Gotti. La società l'ha comunicato l'indomani della sfida pareggiata, con la rete di Pierotti, contro l'Empoli al Via del Mare . La scelta è arrivata proprio a ridosso della sosta per poter valutare al meglio il sostituto.

Gotti-Lecce, il comunicato

"L’U.S. Lecce comunica di aver sollevato, in data odierna, dall’incarico di tecnico della Prima Squadra il Sig. Luca Gotti. A mister Gotti il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune". Con questo comunicato il Lecce ha deciso di salutare Gotti. Sei sconfitte nelle ultime sette partite disputate (compresa quella persa contro il Sassuolo in Coppa Italia).

L'allenatore ha pagato una serie di risultati difficili e la società non ha perso tempo perché ha voluto dare una scossa in un momento importante. Ora, infatti, cè la sosta per le nazionali e chiunque siederà sulla panchina dei salentini avrà il tempo necessario per conoscere il gruppo, lavorarci e preparare la gara contro il Venezia, altro scontro diretto per la salvezza. Proprio sul nome del sostituto si parla di Marco Giampaolo. L'ex Milan, infatti, è il favorito per prendere il posto di Gotti.