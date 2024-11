Giampaolo nuovo tecnico del Lecce: l'ex Toro torna in panchina dopo 2 anni

Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Lecce. Ad annunciarlo è il club salentino, che il 9 novembre aveva sollevato Luca Gotti dall'incarico. L'ex allenatore della Samp torna dunque in panchina due anni dopo l'esonero dalla società doriana. Nel suo trascorso, anche le esperienze alla guida di Milan (2019) e Torino (2020/2021). Giampaolo subentra in un momento difficile della stagione per i salentini, che terzultimi in classifica si congedano con Gotti dopo 2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. L'ultima giornata ha visto Krstovic e compagni pareggiare in casa contro l'Empoli. La prossima c'è il Venezia in trasferta: gara in programma il 25 novembre alle ore 20.45.