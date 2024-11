"La Juve di Motta può sfinirti": Lecce, Giampaolo e la richiesta ai tifosi

Vigilia di campionato per il Lecce , che domani al Via del Mare ospiterà la Juve . Sarà la prima sfida casalinga per Marco Giampaolo da quando siede sulla panchina dei giallorossi: il tecnico, dopo il successo di misura arrivato all'esordio contro il Venezia , è in cerca di conferme. Nonostante le tante defezioni tra i bianconeri , Giampaolo nella conferenza della vigilia ha rimarcato le grandi qualità della squadra di Thiago Motta , invitando a tenere alta la soglia dell'attenzione e chiedendo un aiuto particolare ai tifosi.

Giampaolo presenta Lecce-Juve

Così il tecnico in sala stampa: "Ho avuto tutti i calciatori a disposizione fin dal primo momento, stiamo proseguendo con un certo tipo di lavoro: continuiamo mettendo un mattone alla volta, c'è parecchio da fare. In questo senso i risultati devono aiutarci. Se ho visto progressi in settimana? A me piace una squadra intonata, qualche nota è passata". Sulle scelte di formazione: "Kaba o Helgason? Si giocherà in 16, chi parte dall'inizio o subentra non cambia. La cosa importante è la qualità con cui vanno fatte le cose. Rebic-Krstovic? Sicuramente giocheranno tutti e due, uno inizia e l'altro entra a gara in corso".

In merito alle condizioni di Sansone: "Sta bene, ma di esterni in rosa ce ne sono tanti: oltre a lui abbiamo Morente, Pierotti, Dorgu e Oudin. Tra questi due giocheranno e tre no". Sulla possibilità di rivedere la difesa a 3 come col Venezia: "Quella era una situazione contingente. Ero consapevole che ci avrebbe potuto mettere in difficoltà in un determinato modo, quindi l'idea era in riferimento a quel tipo di gara. Domani mi auguro di proporre un buon Lecce". Il tecnico giallorosso ha parlato anche della Juve, delle tante assenze nella squadra di Thiago Motta e della forza dei bianconeri...