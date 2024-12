Giampaolo in estasi: "Che soddisfazione, sono contento perché stasera dormo"© .

"La squadra ha fatto una buona gara, credendoci fino alla fine e riacciuffandola allo scadere. I ragazzi non si sono mai risparmiati e sono contento per il club e per i tifosi. Questo risultato ci dà grande fiducia". Lo ha dichiarato Marco Giampaolo , allenatore del Lecce, ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio per 1-1 contro la Juventus . "E' una bella soddisfazione segnare un gol al novantesimo. La squadra ha reagito, giocando con grande spirito. Sono stato due anni a casa e per me questo risultato è importante. Stasera sicuramente dormirò sogni tranquilli. In questi dieci giorni con la squadra abbiamo lavorato molto sul possesso palla e sulla fase offensiva" ha aggiunto il tecnico del Lecce , che gongola dopo il pari ottenuto allo scadere contro una Juve in piena emergenza.

Le parole di Giampaolo su Rebic

In merito poi alla prestazione di Rebic, autore del gol del pari nel recupero, Giampaolo, che lo aveva già avuto al Milan, si è così espresso: "Ante con me ha fatto due partite molto importanti. Gioca con autostima e grande esperienza: per me è un titolare di questa squadra, anche se fino ad ora è sempre subentrato. Può giocare da solo o anche con un'altra punta". Poi, in conferenza, ha dichiarato: "Ci godiamo questa serata e questa prestazione, ma è solo una tappa di un percorso lungo. Stasera dormiamo bene, penso che i nostri tifosi abbiano gradito. Domani resettiamo tutto e torniamo ad allenarci. Dove possiamo arrivare? Non lo so, sono ancora da troppo poco tempo qui, sbaglio ancora la porta per entrare nello spogliatoio. Non mi illudo di niente. Nel calcio non esiste la verità. Oggi raccontiamo una cosa e la domenica successiva le cose vanno male e ne raccontiamo un'altra. Il merito è dei ragazzi. Abbiamo qualche problema di lingua, quindi le presentazioni delle partite le facciamo in inglese e mi rimane il dubbio che qualcosa non si capisca. Loro sono bravi, io sono stato fortunato".