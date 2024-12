Giampaolo: “Assenza pesante a Roma. Immenso con la Juve”. Poi su Rebic…

Roma-Lecce, conferenza Di Francesco

"A Roma ci aspetta una partita difficile. Ho visto le gare nella gestione Ranieri, con Napoli e Atalanta ha fatto due buone prove. Con la Dea i giallorossi sono stati in partita fino alla fine. Hanno fatto poi bene anche contro il Tottenham. Sono una squadra forte che sta lì per caso, ci aspetta un impegno durissimo. Dobbiamo farci trovare pronti sul piano della personalità. Ranieri è in grado di ricompattare l'ambiente, è figlio di quella città. Avrà tutto lo stadio a supporto. Dovremo essere davvero bravi" - ha spiegato Giampaolo in conferenza stampa. Poi un elogio a Sir Claudio: "Quando arrivi ad allenare sulla cresta dell'onda a oltre 70 anni in Serie A significa che hai avuto la capacità di essere sempre giovane mentalmente. Ha tantissima esperienza anche in campo europeo. Ho avuto modo di cenare con lui in alcune occasioni, è un uomo di spessore altissimo". Sul cambio modulo contro la Juve e la difesa a 3: "Contro i bianconeri eravamo sotto, dovevamo tentare qualcosa di diverso. In questo momento abbiamo più esterni da binario che da uno contro uno. La squadra si presta a partita in corso a un certo tipo di cambiamenti. In settimana abbiamo lavorato per essere competitivi. I moduli lasciano il tempo che trovano, servono prestazioni individuali importanti". Poi è ritornato sulla Juve e ha fatto il punto su Rebic...