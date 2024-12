Ubriaco e contromano: giocatore del Lecce fermato dalla Polizia ed escluso

Disavventura nella notte per Pelmard. Il terzino del Lecce è andato assieme alla squadra in un noto locale del centro per la classica serata degli auguri natalizi ma all'uscita si è messo al volante nonostante avesse alzato un po' troppo il gomito. L'evento, che ha visto la partecipazione delle famiglie dei giocatori e dei dirigenti della società giallorossa, si è concluso con una multa e il ritiro della patente per il 24enne francese. Dopo la cena, infatti, Pelmard ha preso il volante della sua auto (con alcuni compagni di squadra a bordo, che sono scesi poco dopo) e ha percorso via Trinchese contromano, nel cuore del centro di Lecce. Ha continuato a guidare nel senso contrario fino a quando non è stato fermato dalle pattuglie della polizia.