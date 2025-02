Giampaolo sul Var: "Il più grande elemento di giustizia adottato dal calcio"

Lecce-Bologna, la conferenza di Giampaolo

"Stiamo recuperando pian piano gli infortunati. Qualcuno sta facendo differenziato, ma il fatto che mettano i piedi in campo è importante. Altri devono acquisire la condizione per rientrare in partita, altri devono completare la riatletizzazione. Rispetto a un po' di tempo fa stiamo meglio" - ha spiegato Giampaolo in conferenza stampa. Sui prossimi avversari: "Giochiamo contro una squadra forte, ho visto diverse partite, compresa l'ultima. Hanno acquisito una consapevolezza che qualche anno fa non avevano. Giocare competizioni di un certo tipo accresce l'autostima. Le squadre di Italiano sono propositive, hanno idee di gioco. Il Bologna è forte e ha individualità, in questo campionato hanno perso soltanto tre volte, hanno diversi giocatori per ruolo. Ci aspetta una partita difficilissima, lo sappiamo bene. Servirà il 110% da parte nostra". Sulla crescita di Helgason: "L'occhio mi è saltato su di lui già dal primo allenamento. Ho chiesto chi fosse e mi venne detto che era fuori lista. Nella settimana in cui sono arrivato si è fatto male Banda, il direttore mi ha detto che c'era la possibilità di rimettere in lista Helgason, io ho subito acconsentito. Però lo avevo notato sin da subito. Adesso sta facendo bene, è un ragazzo sereno e tranquillo, sono contento di avere un giocatore in più come lui".