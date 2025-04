Krstovic segna da ogni posizione: pericolo numero uno per la Juve

Partita di oggi che, sulla carta, non dovrebbe riservare sorprese per la Juventus. Ad attendere i ragazzi di Igor Tudor c’è infatti il Lecce, impelagato nella lotta per non retrocedere e reduce da un pareggio (in casa col Venezia) e cinque sconfitte nelle ultime 6 gare di campionato. Detto questo, i salentini hanno comunque qualche arma da poter utilizzare per provare a impensierire la formazione bianconera. Marco Giampaolo ha infatti a disposizione una rosa che, nonostante contenuti tecnici limitati, è comunque in grado di esprimere un buon calcio, soprattutto in transizione. Sotto questo punto di vista i giallorossi possono contare su un esterno di gamba come Santiago Pierotti. L’argentino potrebbe però partire dalla panchina, a favore di Konan N'Dri. L’ivoriano, come visto durante l’ultima di campionato col Venezia, è un giocatore capace di brusche accelerazioni e abile nell’uno conto uno. Il suo eventuale inserimento sulla destra nell’undici di partenza non è dunque da escludere, con Pierotti pronto a impattare uscendo dalla panchina.