L'incubo infortuni in Serie A continua e nella partita tra Juventus e Lecce c'è stato un altro problema al ginocchio, l'ennesimo di una stagione davvero sconcertante sotto questo punto di vista. La sfortuna si è abbattuta, ancora una volta, con i bianconeri protagonisti, già colpiti con Bremer e Cabal sotto questo punto di vista oltre a Milik (fuori anche per la doppia operazione fatta tra l'estate scorsa e novembre), ma stavolta è toccato ai salentini perdere una pedina importante in vista del finale di campionato. La formazione di Giampaolo è impegnata a giocarsi la salvezza punto a punto e un infortunio di questo tipo può essere un duro colpo.

Juve-Lecce, la maledizione del crociato continua

La brutta notizia in casa Lecce è arrivata per il difensore Jean. Il club salentino dovrà fare a meno del terzino, costretto a chiudere in anticipo la sua stagione a causa di un grave infortunio. Il calciatore giallorosso, uscito dopo appena dieci minuti nella sfida dell'Allianz contro la Juventus, ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro in seguito a un duro contrasto di gioco. Si è sottoposto nella mattinata di domenica 13 aprile agli esami strumentali presso una clinica specializzata, che hanno confermato i timori dello staff medico: il difensore dovrà restare ai box per mesi, un’assenza pesante per il tecnico e per tutta la squadra impegnata nella corsa salvezza.

Un colpo durissimo per il Lecce, che perde uno dei suoi elementi più solidi nel reparto arretrato proprio nel momento clou della stagione. La società ha espresso vicinanza al giocatore, augurandogli una pronta guarigione. Nei prossimi giorni verranno valutate le opzioni per la riabilitazione e i tempi di recupero precisi, ma è già certo che Jean non rientrerà prima del termine del campionato. Di seguito anche la nota del club salentino: "L'U.S. Lecce comunica che il calciatore Gaby Jean si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, che ha evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro".

