Lecce, emergenza salvezza: subito in ritiro e avanti con Giampaolo

Il pareggio tra Empoli e Venezia , però, ha dato un'altra chance al Lecce. Possibilità che dovrà essere sfruttata a dovere nelle ultime partite di campionato. C'è un dato, tuttavia, che è indicativo del periodo negativo del club salentino. Una statistica che avrebbe potuto cambiare la stagione del Lecce in questa lotta per non retrocedere. Il gruppo di Giampaolo è, dati alla mano, il più vincente tra le ultime cinque in classifica. Un primato che non si rispecchia in una classifica più serena. Paradossalmente, a fare la differenza non sono i ko, ma i pareggi. Nel confronto diretto con le le avversarie di pari livello, il Lecce ha messo insieme ben sei vittorie, una in più del Parma, due più di Empoli e Venezia, quattro in più del Monza.

La colonnina dei pareggi

Tuttavia, quando si visiona la colonnina dei pareggi, il divario è evidente: appena 8 per i giallorossi, contro i 13 di Parma, Empoli e Venezia, e i 9 del Monza ultimo della classe. In effetti, un punto alla volta, il Venezia è rientrato silenziosamente in corsa, mentre il Parma sembra aver trovato la via verso la salvezza. I giallorossi, però, pagano a in maniera salata l’assenza di quel cuscinetto di punti che i pareggi assicurano. Occorrerebbe visionare diversi episodi per capire come il destino dei giallorossi sarebbe potuto essere diverso con una manciata di punti in più in classifica. Il calcio di rigore fischiato in favore dell'Udinese, l’intervento dubbio su Baschirotto nella partita con la Roma, la remuntada del Milan in pochi minuti, il ko contro una Fiorentina in piena crisi ma anche i tanti episodi arbitrali a sfavore contro la Juventus. In tutti questi casi, il Lecce di Giampaolo ha pagato caro avvenimenti al limite ma anche una gestione delle partite non propriamente adeguata. Al di là di tutto ciò, il Lecce non puó tornare indietro e cambiare l’inizio, ma puó iniziare dove in questo momento si trova e cambiare il finale.