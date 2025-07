A volte il destino sa essere beffardo. Il prestito di Camarda a Lecce sarà certamente proficuo per il ragazzo e per accumulare il primo, vero, piccolo bagaglio d'esperienza che gli permetterà di tornare al Milan con ben altro status. Ma fa certamente sorridere - forse in modo amaro per i tifosi rossoneri - come, da una parte, il secondo debutto di Max Allegri in panchina sia terminato con una sconfitta di misura nella pur ostica amichevole contro l'Arsenal (con Rafa Leao nell'inedito ruolo di prima punta), mentre il giovane prodotto del vivaio abbia impiegato appena 3' del match col Natz per trovare la sua prima rete in giallorosso, con bis al 24' e tripletta in chiusura di primo tempo.