Camarda brilla, altro gol: subentra a Krstovic e decide il match con lo Spezia

Dopo il rotondo 11-0 al Natz, il Lecce supera lo Spezia per 2-1 a Bressanone: a firmare il successo della squadra di Eusebio Di Francesco è Francesco Camarda, classe 2008 appena arrivato dal Milan, subentrato a Krstovic nella ripresa e autore, al 75' su assist perfetto di Berisha, della rete decisiva. In avvio, era stato proprio il centravanti montenegrino, glaciale dal dischetto al 6’ dopo un fallo di mano di Wisniewski, a firmare il vantaggio. Il pareggio ligure, invece, era arrivato al 28’ con un bel numero di Vanja Vlahovic, altro neoarrivato, bravo a superare Gaspar con un doppio passo e a battere Falcone. Tanti cambi nella ripresa per entrambi gli allenatori: tra i subentrati, oltre a Camarda, si segnalano Tiago Gabriel, Pierret, Früchtl e Addo per il Lecce. In campo dal primo minuto anche Helgason, Ramadani e Banda nel 4-3-3 disegnato da Di Francesco.