Gonzalez e lo struggente addio al calcio a soli 23 anni: "È arrivato il momento..."

Una patologia cardiaca lo costringe a fermarsi. Joan Gonzalez lascia il calcio, lo fa un anno dopo quel problema riscontrato la scorsa estate. Lo spagnolo, classe 2002, dopo le giovanili con il Barcellona e con il Lecce , dove ha poi raggiunto la prima squadra disputando 64 partite (2 i gol) in giallorosso, ha annunciato il suo addio con un video su Instagram. "Oggi è uno dei giorni più difficili, ma anche uno dei più significativi della mia vita, sia a livello personale che professionale - dice l'ormai ex centrocampista -. Dopo mesi di riflessioni e momenti di incertezza, è arrivato il momento di comunicare che devo mettere il punto fina alla mia carriera di calciatore. Ricordo i giorni delle partite come se fossero ieri: l'erba bagnata, le grida degli spalti, il suono secco del pallone quando lo si colpisce, il nervosismo prima del fischio d'inizio...Momenti che, ora, sento dentro di me perché so che non torneranno. Ci sono stati giorni di stanchezza, di errori, di rabbia con me stesso. Ma ci sono state anche risate, gol, abbracci, sguardi complici con i compagni dopo una buona partita".

Le parole di Gonzalez

"Ricordo gli spogliatoi, i consigli dei veterani, le battute, le conversazioni che accadono solo all'interno di una squadra. E ricordo soprattutto gli occhi della mia famiglia sugli spalti. E quel gesto indimenticabile di salutarli dopo la partita. Tutto quello che prima vivevo come un'abitudine, oggi so che è stato speciale. E per questo voglio ringraziare - dice Gonzalez -.Grazie al Lecce al suo presidente per avermi aperto le porte di un club meraviglioso. Grazie agli allenatori che si sono fidati di me, per le loro richieste, le loro parole e tutto quello che mi hanno insegnato, dentro e fuori dal campo. Ai compagni, allo staff tecnico, ai dipendenti del club e ai tifosi: ho sentito il vostro sostegno in ogni passo. Non siete solo spettatori, siete parte di questa storia che ho vissuto. Grazie per avermi fatto sentire parte di una vera famiglia. Mi sono sentito molto felice a vivere in una città, che mi ha catturato fin dal primo giorno. Le sue strade piene di storia, la sua luce, la sua gente così vicina e accogliente...Tutto mi ha fatto sentire come a casa. Grazie Lecce per ogni passeggiata tranquilla in centro, per ogni saluto per la strada, per ogni angolo che già fa parte di me. E' stato un privilegio vivere qui. Lecce avrà sempre un posto speciale nel mio cuore".

Il saluto del Lecce

Parole splendide, così come quelle del club salentino che sempre sui social ha risposto a Gonzalez. "Grazie Joan. Grazie per aver sempre onorato la nostra maglia, grazie per il tuo straordinario percorso con primavera e prima squadra. Abbiamo vinto tanto insieme, ci siamo divertiti, abbiamo condiviso tutto, anche quest'ultimo periodo difficile. Sei stato capace di trasformare un sogno infranto in una nuova opportunità di crescita, impegnandoti brillantemente nei tuoi studi, grazie alla tua intelligenza, sensibilità e cultura. Perdiamo un grande calciatore, ma continueremo a voler bene ad un uomo vero che ama il Lecce e il Salento. Buona vita Joan".