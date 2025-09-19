Lecce, Di Francesco già traballa: "Sarei stupido se non fossi preoccupato"

"Nella ripresa abbiamo avuto l'occasione più importante con Morente e poi nell'azione successiva è arrivato il rigore. Non si capisce bene, magari Tiago Gabriel poteva essere più prudente. Nel primo tempo è stata una partita bella e partita. Nella ripresa siamo stati ingenui su questa iniziativa. Poi loro si sono chiusi bene". Queste le parole di Eusebio Di Francesco , intervenuto al termine della sfida interna contro il Cagliari, che ha visto il Lecce subire la rimonta della formazione di Fabio Pisacane , trascinata dalla doppietta di Andrea Belotti . Un risultato che si aggiunge al ko rimediato in trasferta a Bergamo (4-1) e che lascia i salentini all'ultimo posto in classifica con 1 punto. L'agenda del Lecce prevede ora il secondo turno di Coppa Italia contro il Milan in programma il 23 settembre a San Siro. A seguire, la gara contro il Bologna prevista per domenica 28 al Via del Mare. Così l'ex tecnico di Venezia e Frosinone: "Nella ripresa ho inserito Ndaba e Kaba perché stavamo subendo la loro fisicità. Per il resto sì credo che avessimo bisogno di maggiore fisicità - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Sulla qualità dobbiamo sicuramente crescere. Perdiamo troppi palloni con superficialità, anche in alcuni passaggi semplici. Sarei stupido se dicessi di non essere preoccupato. Dobbiamo fare tante analisi. Nei duelli, anche sui calci piazzati, abbiamo sofferto la loro fisicità. Sulla destra abbiamo sofferto Palestra e dovevamo leggere meglio alcune situazioni. Dobbiamo dare continuità al lavoro anche se dispiace non essere riusciti a portare gioia alla nostra gente. Se non possiamo vincere a volte dobbiamo imparare a non perdere".

Di Francesco: "Gabriel ha fatto bene"

"Primo tempo a fasi alterne, li abbiamo sofferti fisicamente, anche sui calci piazzati - ha aggiunto in conferenza stampa - . Nel secondo tempo ho cercato di dare fisicità ed equilibrio alla squadra. Abbiamo avuto una grande occasione con Morente, poi c'è stato il rigore su cui siamo stati ingenui. Tiago Gabriel ha fatto una buona gara, facendo anche gol, forse doveva andare sull'intercetto più che sull'uomo. Loro hanno addormentato la partita e noi siamo andati a sbattere. Tante volte le partite si possono non vincere, ma non bisogna perderle. Dispiace non aver portato un risultato importante, i ragazzi hanno messo tutto quello che avevano. Avremmo voluto portare a casa punti pesanti. Molte partite si indirizzano in un certo modo. Nonostante siamo andati avanti non siamo stati bravi. Sono dispiaciuto, non mi aspettavo di perdere. Dobbiamo rimboccarci le maniche e ripartire, accettando le critiche e i giudizi".

Di Francesco: "I subentrati non c'entrano"

"N'Dri? È un sostituto di Pierotti come ruolo. Stulic aveva inciso poco e volevo avvicinargli un attaccante, per potergli dare più possibilità. N'Dri era l'ultimo cambio e prima di farlo dovevo valutare tante cose. Se fai gol con Morente magari la partita sarebbe stata diversa. Dobbiamo migliorare nelle scelte. Ma è un discorso generale, dobbiamo essere più qualitativi in quello che proponiamo. La squadra ha fatto giocate anche interessanti, ma è troppo poco. Sala è uno di quei giocatori che può dare più qualità. Ma nel primo tempo ha subito la fisicità degli avversari. I subentrati? Non è responsabilità di chi è entrato. Sta a me cercare determinate soluzioni. Oggi abbiamo subito la fisicità, che nel calcio italiano la fa da padrona. Si può fare meglio, dobbiamo impattare bene sulle gare, senza subire tanti contrasti come accaduto oggi".