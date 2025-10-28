Di Francesco: "Mi girano le scatole. Camarda cresca in tranquillità"

Eusebio Di Francesco è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta in casa contro il Napoli, decisa dalla rete di Anguissa. Il tecnico del Lecce ha dichiarato: "Purtroppo nel calcio conta nel risultato, ma credo che oggi non meritavamo di perdere. Abbiamo preso gol a causa di un fallo ingenuo commesso al limite dell'area e abbiamo poi sbagliato a fare il "castello difensivo. Siamo stati troppo lenti nel seguire la linea e contrastare la "spizzata" di Anguissa. Mi girano veramente le "scatole", per non dire altro, per il risultato amaro e non credo che meritassero i 3 punti. Purtroppo paghiamo ancora una volta un'ingenuità. È una sconfitta che lascia amarezza".
Le parole di Di Francesco
"Camarda deve crescere con tranquillità, senza troppe pressione. Il desiderio di battere il rigore nasce infatti anche da tutto quello che c'era attorno. Era uno dei due rigoristi designati, ma ,si sa, senza esperienza la porta diventa piccola piccola, specie se di fronte hai un gigante come Milinkovic-Savic. Il rigore andava battuto con una determinazione diversa, ma ho fiducia in lui, tanto è vero che l'ho schierato titolare. Credo che diventerà un calciatore importante".