Di Francesco: "Mi girano le scatole. Camarda cresca in tranquillità"

Eusebio Di Francesco è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta in casa contro il Napoli, decisa dalla rete di Anguissa. Il tecnico del Lecce ha dichiarato: "Purtroppo nel calcio conta nel risultato, ma credo che oggi non meritavamo di perdere. Abbiamo preso gol a causa di un fallo ingenuo commesso al limite dell'area e abbiamo poi sbagliato a fare il "castello difensivo. Siamo stati troppo lenti nel seguire la linea e contrastare la "spizzata" di Anguissa. Mi girano veramente le "scatole", per non dire altro, per il risultato amaro e non credo che meritassero i 3 punti. Purtroppo paghiamo ancora una volta un'ingenuità. È una sconfitta che lascia amarezza".