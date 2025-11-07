Di Francesco: "Verona rapido in attacco, dobbiamo lavorare da squadra e compattarci"

Trovare il primo successo casalingo e dare un'accelerata decisiva nella corsa salvezza. Il Lecce di Eusebio Di Francesco prova ad ottenere il massimo nella delicata sfida interna di campionato contro il Verona , per arrivare alla sosta con la seconda affermazione di fila. Il tecnico dei giallorossi inquadra così la sfida contro i gialloblu: "Non posso abbassare troppo i centrocampisti per contenere l'attacco rapido e bravo del Verona - dichiara di Francesco - Dispongono di giocatori interessanti, come Giovane, che hanno talento e sanno attaccare la profondità. Dobbiamo lavorare da squadra , al di là dei discorsi di reparto, ed è necessario eseguire un'ottima fase preventiva. Incontriamo una squadra che secondo me ha raccolto molto meno rispetto a quanto ha prodotto". Un Lecce che sembra aver ritrovato la solidità difensiva , ma sembra ancora stentare nel reparto offensivo: "Mantenere e tenere gli equilibri nel corso del match è fondamentale in ogni singola fase - chiarisce l'allenatore - Dobbiamo fare un po' come a Firenze, alternando l'attacco e mantenendo la compattezza della squadra. Sono convinto che i gol arriveranno continuando a giocare così."

Lecce, 'difficoltà' di formazione per Di Francesco

Sull'undici da schierare, Di Francesco si riserva ancora qualche dubbio: "Le difficoltà ci sono e sono di quelle positive - prosegue - Sono felice che tutti mi mettano in difficoltà negli allenamenti, nelle prestazioni. Così come sono contento dell'atteggiamento di chi subentra. Qualche dubbio l'ho sempre e, nel calcio di oggi, si dà molta poca importanza ai cinque cambi che sono fondamentali e possono fare davvero la differenza". Possibile il solito ballottaggio nel reparto offensivo, ma il tecnico la vede così: "Ho tante alternative con varie caratteristiche. Al momento l'unico un po' indietro come minutaggio è Sottil, che nelle ultime settimane si è allenato meno, ma ha recuperato ed anche lui può tornare utile. E' importante avere varietà di soluzioni", conclude Di Francesco.