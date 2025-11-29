Di Francesco: "Il Torino ha già vissuto una situazione del genere e ha reagito alla grande”. Su Baroni... © .

Il Lecce è reduce dalla sconfitta per 2-0 contro la Lazio e vorrà tornare subito a vincere per allontanarsi dalla zona bassa della classifica. Per farlo, però, i giallorossi dovranno battere il Torino di Baroni, match in programma domenica 30 novembre alle 12:30. Alla vigilia della partita l'allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco è quindi intervenuto in conferenza stampa : "Abbiamo svolto un ottimo lavoro in settimana, tranne un po' oggi perché il campo era un po' zuppo di pioggia. Abbiamo analizzato gli aspetti su cui lavorare. Vogliamo migliorare la prestazione vista contro la Lazio , che era in giornata e ha sbagliato pochissimo. Non abbiamo sfruttato le nostre occasioni, non voglio tornare sul gol annullato che era valido. Non possiamo tornare indietro, possiamo solo guardare avanti e migliorare le cose che non ci sono piaciute nell'ultima partita. Infortunati? Sono tutti a disposizione tranne Pierret e Jean che sta svolgendo un lavoro di riatletizzazione".

"Crisi Torino? Chiedetelo a Baroni, per me è un ottimo allenatore"

Sul momento di forma del Torino ha poi aggiunto: "Questa è una domanda da fare più a mister Baroni, lui ha parlato di blackout recentemente. Arriveranno con grande determinazione, noi cercheremo di infilarci in quelle che sono le loro difficoltà. Ogni partita ha una storia a sé. Anche a Firenze dovevamo essere vittima sacrificale della Fiorentina. Il Torino ha già vissuto situazioni del genere e ha reagito alla grande. Ripartiamo dalle prestazioni, dobbiamo tornare ad avere solidità e forza di creare pericoli agli avversari. Dobbiamo poi concretizzare quello che creiamo. Forse nella settimana della sosta si è parlato un po' troppo, quello che conta è il campo e dobbiamo tornare a far parlare il campo. Al di là delle situazioni del Torino, dobbiamo guardare in casa nostra. Ho sempre avuto un ottimo rapporto e reciproca stima per Baroni. Due anni fa ha avuto la chance di allenare la Lazio, se l'è guadagnata sul campo. Ha fatto la gavetta e ha ottenuto risultati importanti. Ora allena una grande squadra con una grande storia e ottimi elementi. Lo ritengo un ottimo allenatore".

Fase di realizzazione e risultati in casa: le parole di Di Francesco

Il Lecce dovrà migliorare in fase di realizzazione: "Le caratteristiche in una squadra sono fondamentali. Dobbiamo andare a migliorare la finalizzazione, abbiamo avuto tante opportunità in questa stagione, nelle quali non siamo stati determinanti. Penso alle ultime tre sfide in casa, nelle quali abbiamo creato tanto senza concretizzare. Ce lo diciamo sempre, ora dobbiamo cercare di farlo. C'è tanto desiderio da parte dei ragazzi di sbloccarsi ed essere fluidi. Poi ci sono caratteristiche tecniche e psicologiche, non far gol alle volte può influire. Dobbiamo supportare i ragazzi per migliorare questo aspetto. Mi auguro che ci sia grande sostegno da parte dei tifosi, come c'è sempre stato". Sul mancato successo in casa ha poi aggiunto: "A me la squadra è piaciuta più in casa finora. Ieri ho guardato il Como, negli ultimi 25 minuti non è stato dominante, poi leggo che è stato dominante per 90 minuti. È una squadra che cerca di dominare la partita ma non sempre gli avversari lo permettono. Sicuramente rispetto allo scorso anno contro il Torino sarà una partita diversa".