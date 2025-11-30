Di Francesco: "Lecce padrone per 35', poi Baroni ha messo Zapata. Rigore? Ho pregato"

LECCE - "Una bella giornata per il Lecce? Lo è per tutti, per i ragazzi e per il pubblico . Peccato per il gol preso in ripartenza, Banda aveva fatto un'ottima gara e si è allungato questo pallone. Peccato solo per questo gol, ma la partita era in controllo. Purtroppo è arrivato il calcio di rigore, bravo Falcone a neutralizzarlo". Così, in conferenza stampa al termine del match vinto 2-1 al Via del Mare contro il Torino , si è espresso il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco: "Siamo stati padroni fino al 35', poi Baroni ha messo Zapata che ha cambiato la partita . La prestazione però c'era. Anche nel secondo tempo siamo partiti bene, cercando il terzo gol. Peccato per il contropiede preso. Se vogliamo che la squadra giochi, però, qualche rischio bisogna correrlo . Voglio che la squadra abbia coraggio per fare la partita, chiudersi dietro non è un vantaggio".

Il secondo tempo

"Nella ripresa non volevamo arretrare, ma loro cambiando assetto ci hanno creato qualche difficoltà. Abbiamo preso ripartenze importanti sulle seconde palle. Poi c'è anche la forza degli avversari. Si è visto un Lecce coraggioso? Ai calciatori martedì ho parlato di coraggio. Con la paura non si può fare questo lavoro. I miei ragazzi devono sapere che i tifosi si aspettano sempre qualcosa in più e noi dobbiamo essere bravi a darlo, senza intimorirci, avendo coraggio. Ci prendiamo i tre punti che danno morale. Portiamo l'entusiasmo di tutti, si deve creare positività attorno a questa squadra. Abbiamo giocatori di esperienza e altri alle prime armi. Dobbiamo essere tutti bravi ad aiutarli. Sul rigore? Ho pregato. Poi credo che Graziano Fiorita ci abbia dato una mano da lassù. Ero tranquillo, senza agitarmi, sperando che andasse come è andata. Berisha? I tre centrocampisti hanno lavorato veramente molto, i primi minuti la partita era con poca qualità, poi i centrocampisti sono saliti in cattedra", ha concluso Eusebio Di Francesco.

Le parole di Falcone

"Sono contento, ero quasi sicuro di parare il rigore. Anche perché dopo quattro anni che sono qui, non ne avevo ancora parato uno in casa e per fortuna l'ho fatto in una partita molto importante. È una vittoria che ha un bellissimo sapore, qui in casa c'era mancata un po' di fortuna. Adesso ce la godiamo tutta questa vittoria. La dedico alla mia famiglia", le parole dell'eroe di giornata, portiere del Lecce, Wladimiro Falcone, ai microfoni di Dazn.