Lecce, il diktat per la Juve: trasformare la frustrazione in rabbia agonistica

La squadra giallorossa sul prato dello Stadium senza Di Francesco: l’allenatore sarà in tribuna perché squalificato
Marco Amato
3 min
Lecce, il diktat per la Juve: trasformare la frustrazione in rabbia agonistica © Agenzia Aldo Liverani Sas
Attenzione Juventus, perché all’Allianz Stadium arriverà un Lecce ad alta tensione. E attenzione, perché non c’è peggior avversaria di chi arriva scottata, portandosi dietro, tatuata addosso, la convinzione di aver subito uno sgarbo. La squadra salentina è reduce da una sconfitta pesante nel risultato – 3-0 contro il Como -, ma la partita è stata caratterizzata soprattutto dalle polemiche per la direzione di gara. Sotto la lente d’ingrandimento è finita l’azione del primo gol comasco: sbracciata di Nico Paz su Ramadani, per la squadra arbitrale è tutto regolare; non è chiaramente dello stesso avviso il Lecce. L’azione, e le proteste conseguenti, sono costate l’espulsione a Di Francesco che, quindi, non sarà presente in panchina allo Stadium.

Lecce, problemi in attacco

Sul campo del centro sportivo di Martignano, l’obiettivo sarà esattamente questo: cancellare la delusione e trasformare la frustrazione in rabbia agonistica, da sfogare a Torino. D’altronde non c’è spazio per distrazioni e recriminazioni: il Lecce ha un margine di quattro punti dal terzultimo posto occupato dal Verona, questo permette di lavorare con tranquillità ma senza perdere di vista l’obiettivo salvezza. La squadra di Di Francesco, però, deve aggiustare il tiro. A Torino la compagine giallorossa si presenta come il peggior attacco della Serie A – 11 reti segnate, come il Parma -, e con Nikola Stulic nel mirino della critica. Preso in estate per sostituire Krstovic, fin qui ha segnato un solo gol in campionato. Il bottino sale a due se nel conto finale si inserisce l’altra punta, Francesco Camarda. Insomma, le difficoltà di finalizzazione sono evidenti e per questo il tema mercato è ben presente in casa salentina. Difficilmente eventuali nuovi innesti saranno pronti per il 3 gennaio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

