Lecce, il diktat per la Juve: trasformare la frustrazione in rabbia agonistica

Attenzione Juventus, perché all’Allianz Stadium arriverà un Lecce ad alta tensione. E attenzione, perché non c’è peggior avversaria di chi arriva scottata, portandosi dietro, tatuata addosso, la convinzione di aver subito uno sgarbo. La squadra salentina è reduce da una sconfitta pesante nel risultato – 3-0 contro il Como -, ma la partita è stata caratterizzata soprattutto dalle polemiche per la direzione di gara. Sotto la lente d’ingrandimento è finita l’azione del primo gol comasco: sbracciata di Nico Paz su Ramadani, per la squadra arbitrale è tutto regolare; non è chiaramente dello stesso avviso il Lecce. L’azione, e le proteste conseguenti, sono costate l’espulsione a Di Francesco che, quindi, non sarà presente in panchina allo Stadium.