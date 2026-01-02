“Hjulmand preso a 150 mila euro, lo consiglierei a chiunque. Con la Juve una festa”

I gioielli ceduti

E tra i gioielli ceduti in questi anni a chi è più affezionato? «Sono legato a tutti, in ugual modo. Bello vedere Dorgu fare gol a Old Trafford, per noi che l’abbiamo visto giocare con la nostra Primavera. Già da lì si vedeva un valore importantissimo. Lui catturava l’attenzione, così come Gonzalez che purtroppo ha dovuto smettere di giocare e Berisha, che oggi è un perno del Lecce». Quanto è stato difficile privarsi di un elemento come Dorgu a gennaio dello scorso anno? «Mi ha fatto male perché mi sono dovuto contraddire. Pensavo realmente che a gennaio non avrei ceduto nessuno, ma non ci aspettavamo quel rialzo da parte dello United. Siamo rimasti spiazzati anche dalla assoluta indisponibilità del club inglese a differire l’operazione nel giugno successivo. In Italia si erano spinti fino a 20 milioni (il Napoli, ndr), soldi a cui noi avevamo detto no. Mi brucia ancora perché i fatti hanno contraddetto le parole mie e di Corvino, sebbene fossimo in totale buona fede. Tecnicamente eravamo tranquilli: avevamo Pierotti che era pronto. In quel momento storico Dorgu era paradossalmente un giocatore sostituibile, nonostante il suo grande valore, perché impiegato sistematicamente a destra, da esterno a piede invertito. Ruolo nel quale perdeva molte delle sue potenzialità. Sono contento che a Manchester sia tornato a giocare nel suo ruolo naturale dove è devastante».