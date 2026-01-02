Il Lecce prepara la sfida alla Juve: Di Francesco recupera due titolari, i convocati

Il Lecce si avvicina alla difficile trasferta sul campo della Juventus con tante incognite di formazione ed una situazione di emergenza numerica che condiziona le scelte di Eusebio Di Francesco (squalificato per due turni dopo il rosso rimediato contro il Como). Dopo il pesante ko interno nell'ultimo impegno interno del 2025, i giallorossi proveranno di voltare pagina nella prima gara dell'anno nuovo, ma quello di gennaio si presenta come un vero e proprio tour de force, con cinque partite in quindici giorni. Non sarà della partita l'infortunato Berisha, così come anche Coulibaly, impegnato in coppa d'Africa, competizione dalla quale sono invece rientrati Gaspar e Banda. In difesa accanto a Tiago Gabriel dovrebbe rivedersi proprio l'angolano, mentre in mezzo al campo viaggiano verso una conferma Kaba, Ramadani e Maleh. In attacco Sottil dovrebbe avere ancora la meglio su Banda, mentre Camarda scalpita per una maglia da titolare a discapito di Stulic. A completamento del tridente ci sarà Pierotti.