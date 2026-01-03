Falcone eroe Lecce, Del Rosso lo esalta: "Merita una big. Juve fortissima, noi fortunati"

Fabrizio Del Rosso è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il prezioso pareggio del Lecce in casa della Juventus . L'allenatore in seconda dei salentini, oggi in panchina per la squalifica di Di Francesco , ha dichiarato: “Questa squadra ha rispecchiato i valori della società, dei tifosi del Lecce. Che va a lottare contro tutti e tutti, e questa sera è stata premiata. La Juventus è una grandissima squadra, però quando vuoi fortemente una cosa lotti come hanno fatto i ragazzi, che sono stati bravissimi e disciplinati. Eusebio aveva preparato la partita molto bene, sapevamo i punti di forza della Juventus: si dice che la fortuna aiuta gli audaci, ci abbiamo creduto fino in fondo. Siamo stati anche fortunati, dobbiamo ammetterlo: abbiamo un portiere strepitoso, ma il merito va a tutta la squadra perché in questi campi se la squadra non è predisposta a soffrire ne esci con le ossa rotte”.

Le parole di Del Rosso

Poi su Falcone ha aggiunto: “Un portiere forte porta tanti punti: Vladimiro per le caratteristiche che ha come giocatore e uomo potrebbe ambire a società di livello superiore. Ce lo teniamo stretto: ha sposato la causa giallorossa, si sente parte della squadra, della società, del popolo che ci ama”. Infine sul cambio dopo soli 30 minuti: “La dinamica è stata questa: Danilo Veiga ha avuto la febbre in settimana, Eusebio non l’ha voluto rischiare dall’inizio. Abbiamo voluto dare un’opportunità a un ragazzo giovane, di prospettiva, che sta lavorando bene: esordire con la Juventus non è facile. Il ragazzo forse l’abbiamo messo noi in difficoltà ma con grande fiducia, gli abbiamo voluto dare un’opportunità. E’ comunque un’esperienza, il ragazzo lavora benissimo: Danilo avremmo voluto tenerlo a riposo, la partita ci ha indirizzato verso il cambio ma ci può stare”. Infine ha concluso così: “Il mister sarà sicuro soddisfatto della prestazione, un altro step della squadra, di credere fortemente fino all’ultimo secondo in quello che fanno, giocando partite contro squadre di questo livello. Siamo giovani, gare come questa serviranno da esperienza quando affronteremo partite contro squadre che devono lottare come noi, facendoci trovare pronti”.