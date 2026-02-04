Tuttosport.com
Corvino 2029, un atto d'amore: "Se mi ritirerò prima, lascerò tutto al Lecce"

"A mia insaputa, Sticchi Damiani mi ha rinnovato il contratto per altri tre anni. Può darsi che lascerò da un momento all'altro: se succederà, il resto dell'ingaggio rimarrà al club. Dopo 4 anni in A e 3 salvezze consecutive, bisogna credere in questa società"
Xavier Jacobelli
1 min
LeccePantaleo Corvino
Corvino 2029, un atto d'amore: "Se mi ritirerò prima, lascerò tutto al Lecce"© Claudio Zamagni
Il 12 dicembre scorso, Pantaleo Oronzo Corvino ha compiuto 76 anni. Fra il primo settennato da direttore sportivo del Lecce (1998-2005) e la seconda esperienza giallorossa, iniziata nel 2020, l'attuale è la tredicesima stagione quale deus ex machina del mercato salentino. Nel corso del tempo, l'ex sottufficiale dell'Aeronautica Militare è diventato un formidabile scopritore di talenti a ogni latitudine, il costruttore della squadra capace di conquistare tre sa

