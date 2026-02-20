Di Francesco pronto: "Inter infastidita. Malizia insita, nel calcio c'è una parte sana che..."

Vigilia delicata al Via del Mare, dove il Lecce si prepara a misurarsi con una delle corazzate del campionato. Dopo due vittorie consecutive che hanno rilanciato entusiasmo e fiducia nell’ambiente, i giallorossi vogliono dare continuità al proprio percorso contro un’avversaria di altissimo livello come l’Inter. In conferenza stampa, Eusebio Di Francesco ha predicato equilibrio e concentrazione, consapevole della forza dei nerazzurri ma determinato a giocarsi le proprie carte fino all’ultimo minuto. Tra gestione dei risultati, possibili scelte di formazione e condizioni degli infortunati, il tecnico ha tracciato la linea: serviranno atteggiamento, intensità e personalità per tenere la partita in bilico e trasformarla in un’opportunità.
Lecce-Inter, conferenza Di Francesco
Il Lecce è in salute e viene da due vittorie di fila, ma Di Francesco sa bene che non può allentare la corda: "Noi viviamo di risultati e oggi voglio mantenere questa costanza che abbiamo nella gara, a partire da domani. L'Inter è infastidita dalla Champions ma in campionato è quasi imbattibile e ha tante soluzioni nella rosa. Possono anche avere delle defezioni ma hanno le potenzialità per sopperire alle assenze". Sui miglioramenti nella gestioe dei risultati: "L'atteggiamento fa la differenza, la capacità di rimanere sempre in partita, ci abbiamo lavorato tanto. I ragazzi sono stati spronati in tal senso in allenamento, i risultati si vedono nella gara. Dobbiamo sempre mantenere questa attenzione, da qui alla fine". Poi via ai ballottaggi: "Banda o Sottil? Non so. L'uno o l'altro, prima o dopo, saranno importanti. Hanno caratteristiche diverse dagli altri, sanno saltare l'uomo nell'uno contro uno. Sono giocatori che possono determinare. Questa partita va tenuta in bilico fino alla fine, dobbiamo essere bravi a impattare bene sulla gara, per questo certe caratteristiche sono importanti dall'inizio o a gara in corso".
Come affrontare l'Inter e l'elogio a Chivu
Di Francesco ha poi proseguito: "Se questo è il momento migliore del Lecce per affrontare l'Inter? Il discorso lascia il tempo che trova, ogni partita ha una storia a sé. Dal punto di vista dei risultati sono stati i sette giorni migliori per questa squadra, poi dal punto di vista delle prestazioni ci sono state partite in cui abbiamo fatto anche meglio. Credo che tutto l’ambiente sia positivo rispetto a qualche settimana fa, questo ci inorgoglisce. Non pensiamo che questa sia una di quelle partite che come va, va…sarebbe da perdenti. Va preparata nel migliore dei modi, è un’opportunità importante, al di là dell’avversario. Chivu sta facendo un grandissimo lavoro. Stulic? Non si è allenato per tutta la settimana, proverà a vedere domattina se potrà essere a disposizione. Quando è entrato nell’ultima partita ha avuto una brutta distorsione. Si è sempre messo a disposizione della squadra, dal punto di vista dell’atteggiamento ci tiene al Lecce e ai suoi compagni. Non avremo poi sicuramente Berisha. Tornano Banda e Perez".
Poi ha concluso: "Per arrivare ai risultati servono lavoro e serietà, poi la malizia è insita nel calciatore. Credo che ci sia una parte tanto sana nel mondo del calcio che vuole arrivare al risultato attraverso gli atteggiamenti. Dall’inizio dell’anno penso che ogni partita sia importante. Questa partita con l’Inter è importantissima. Con l’ultima vittoria abbiamo reso scontenti 7/8 club… tutti speravano in un altro risultato ma noi abbiamo fatto una partita di alto livello".
