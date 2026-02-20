Di Francesco pronto: "Inter infastidita. Malizia insita, nel calcio c'è una parte sana che..."

Come affrontare l'Inter e l'elogio a Chivu

Di Francesco ha poi proseguito: "Se questo è il momento migliore del Lecce per affrontare l'Inter? Il discorso lascia il tempo che trova, ogni partita ha una storia a sé. Dal punto di vista dei risultati sono stati i sette giorni migliori per questa squadra, poi dal punto di vista delle prestazioni ci sono state partite in cui abbiamo fatto anche meglio. Credo che tutto l’ambiente sia positivo rispetto a qualche settimana fa, questo ci inorgoglisce. Non pensiamo che questa sia una di quelle partite che come va, va…sarebbe da perdenti. Va preparata nel migliore dei modi, è un’opportunità importante, al di là dell’avversario. Chivu sta facendo un grandissimo lavoro. Stulic? Non si è allenato per tutta la settimana, proverà a vedere domattina se potrà essere a disposizione. Quando è entrato nell’ultima partita ha avuto una brutta distorsione. Si è sempre messo a disposizione della squadra, dal punto di vista dell’atteggiamento ci tiene al Lecce e ai suoi compagni. Non avremo poi sicuramente Berisha. Tornano Banda e Perez".