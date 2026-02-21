Di Francesco: "Inter? Speravamo potesse concederci qualcosa in più. Abbiamo difeso bene, poi..."

L' Inter rialza la testa dopo il ko di Bodo e torna al successo. I ragazzi di Cristian Chivu espugnano 2-0 il Via del Mare di Lecce, nel match valevole per la 26esima giornata di Serie A: decidono nella ripresa i gol di Mkhitaryan e Akanji. Nerazzurri che amministrano il 2-0 e portano a casa la loro settima vittoria consecutiva in campionato; battuta d'arresto dopo due affermazioni di fila per i giallorossi. In virtù di questo successo l'Inter consolida il primo posto salendo a 64 punti, mentre il Lecce resta fermo a quota 24. I meneghini torneranno in campo martedì al Meazza per il ritorno dei playoff di Champions League contro il Bodo Glimt ; i pugliesi, invece, sabato 28 saranno impegnati nella trasferta del Sinigaglia contro il Como . Al termine della gara del Via del Mare ha parlato Eusebio Di Francesco , il quale ha commentato la disfatta casalinga dei suoi contro l'Inter.

Di Francesco: "Fatto partita seria, poi..."

"L'Inter è venuta per fare la partita, speravamo che ci concedesse qualcosa in più. Dovevamo essere più bravi a creare occasioni. Loro sono una squadra veramente forte. Abbiamo fatto una partita seria, ma poi è venuta fuori la loro qualità. Avevamo studiato i calci piazzati, peccato aver preso gol proprio nella zona in cui pensavamo che potessero farci male. Ai ragazzi non posso dire nulla". Lo dice il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, ai microfoni di Dazn dopo la partita persa 2-0 contro l'Inter. "Siebert? È entrato bene in campo. Dobbiamo rimpiangere il fatto di essere mancati nell'ultimo passaggio quando abbiamo avuto l'opportunità di far male agli avversari. Dovevamo essere più bravi a concretizzare. Ci siamo difesi con abnegazione, ma bisogna dare la sensazione di poter far male", sottolinea l'allenatore giallorosso. Il Lecce, nonostante una buona fase difensiva, continua ad avere problemi sotto porta: "Abbiamo mostrato costantemente di saperci difendere abbastanza bene, come dicono i numeri. Dobbiamo andare a migliorare l'aspetto offensivo ed essere più determinati", conclude il mister dei salentini.

Tiago Gabriel: "Dobbiamo migliorare già dalla prossima gara"

"Era una partita difficile, ma lo sapevamo. Dobbiamo migliorare e proveremo a farlo già nella prossima gara contro il Como. La Serie A è un campionato diverso da quello portoghese ed è molto difficile. Qui si gioca un calcio più statico e per un difensore centrale non c'è posto migliore per crescere". Lo dice il difensore del Lecce, Tiago Gabriel, ai microfoni di Dazn dopo la partita persa 2-0 contro l'Inter.