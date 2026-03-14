"Botta al petto e paura, la moglie aspetta un bambino": attimi di terrore per Banda, poi il respiro

"Banda ha preso una botta al petto, credo forte, non ce ne eravamo accorti: lui stesso si e' messo paura, ma credo che tutto si risolva per il meglio". Lo ha detto Eusebio Di Francesco , tecnico del Lecce , rassicurando tutti sulle condizioni del suo giocatore rimasto a terra da solo nel finale della partita di Napoli, e portato via dallo stadio in ambulanza. "Si tratta di un colpo al petto - ha detto a Dazn - e' stato uno spavento, soprattutto per lui. Fortuna che il colpo era a destra, non dalla parte del cuore ". Del momento di preoccupazione per l'attaccante dei salentini ha parlato anche Antonio Conte : "Ho visto Banda accasciarsi a terra, era proprio davanti a me: mi sono preoccupato molto quando ho visto che si portava le mani al petto. A quel punto - ha aggiunto il tecnico del Napoli ai microfoni di Dazn - mi sono precipitato in campo e ho urlato per richiamare i soccorsi: purtroppo di situazioni del genere ne abbiamo vissute in passato". Confortato dalla notizia che Banda e' cosciente e, secondo le prime indicazioni, non grave, Conte ha aggiunto: " Gli auguriamo il meglio, anche perche' la moglie aspetta un bambino ".

Di Francesco: "Sul primo gol siamo stati ingenui". Su Banda...

"Al di là della loro bravura, credo che noi abbiamo fatto un grande primo tempo. Il cambio di Coulibaly ci ha tolto qualcosa, ha avuto un problemino al flessore. Sul primo gol siamo stati un po' ingenui. Loro si sono inseriti sulla destra in modo troppo facile. Ho visto la squadra interpretare la partita nel migliore dei modi. Con quel gol li abbiamo un po' favoriti, ma ci sono tanti aspetti positivi". Queste le parole di Eusebio Di Francesco, ai microfoni di Dazn dopo la partita persa 2-1 contro il Napoli. "Siamo cresciuti nel palleggio, prima eravamo più sporchi. La squadra sta interpretando al meglio le richieste e ha una maggiore consapevolezza a livello tattico. Nel secondo tempo siamo stati poco pericolosi, ma ci dobbiamo portare dietro questo atteggiamento che ci porterà lontano", aggiunge l'allenatore giallorosso. Sul problema fisico accusato da Lameck Banda nel finale: "Si era un po' preoccupato, ma sembra che sia stata solo una botta. Non mi ero reso conto immediatamente. Credo che la situazione si possa risolvere nel migliore dei modi", rassicura Di Francesco.

Su Coulibaly: "Sta facendo molto bene, sono stato costretto al cambio"

Il Lecce resta impegnato nel finale di campionato per restare lontano dalla zona retrocessione e il tecnico vede passi avanti. Su Coulibaly uscito per infortunio, il tecnico spiega che "è un giocatore - ha detto - che sta facendo molto bene quest'anno, sta interpretando al meglio il ruolo tra centrocampo e attacco, è in grande crescita. Un giocatore di grande duttilità e per impattare con grandi squadre devi avere questo tipo di caratteristiche. Ha preferito non rischiare nella ripresa e nella necessità, sono stato costretto a fare un cambio con Gandelman che non è al massimo"