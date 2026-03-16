© Marco Canoniero
LECCE - Dallo spavento alla gioia più bella. Le ultime 72 ore di Lameck Banda sono state un'altalena di emozioni, dal dramma del Diego Armando Maradona alla felicità di casa. Il Lecce infatti ha comunicato oggi una doppia bella notizia sul giocatore nativo dello Zambia: "La meravigliosa storia di Banda: dimesso dall’ospedale Cardarelli di Napoli, raggiunge Lecce giusto in tempo per la nascita della primogenita Rumi Ezlyn. L’abbraccio di tutto il Club a Lameck e alla compagna in questa meravigliosa giornata!".
Tutto bene quel che finisce bene se si pensa ai momenti d'apprensione vissuti sabato durante Napoli-Lecce quando Banda si era accasciato a terra dopo un contrasto di gioco, aveva ripreso conoscenza quasi subito ma era stato sostituito per essere trasportato in ambulanza in ospedale per ulteriori accertamenti. Dopo la partita l'allenatore del Napoli Antonio Conte aveva citato la situazione famigliare del giocatore giallorosso: "Gli auguriamo il meglio, anche perche' la moglie aspetta un bambino".
Tutto bene quel che finisce bene se si pensa ai momenti d'apprensione vissuti sabato durante Napoli-Lecce quando Banda si era accasciato a terra dopo un contrasto di gioco, aveva ripreso conoscenza quasi subito ma era stato sostituito per essere trasportato in ambulanza in ospedale per ulteriori accertamenti. Dopo la partita l'allenatore del Napoli Antonio Conte aveva citato la situazione famigliare del giocatore giallorosso: "Gli auguriamo il meglio, anche perche' la moglie aspetta un bambino".
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