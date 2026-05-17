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Di Francesco: “Bravi e fortunati. Se non mi è venuto un infarto stasera…”

Il tecnico del Lecce è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del successo sul campo del Sassuolo
1 min
Di Francesco: “Bravi e fortunati. Se non mi è venuto un infarto stasera…”© Getty Images
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"Se non mi è venuto un infarto stasera...ho superato la prova dello sforzo alla grande. Cheddira dà sempre l'anima, lo abbiamo visto sempre vivo. In settimana, io e il ds dicevamo che Stulic ci avrebbe regalato una grande soddisfazione". Queste le parole di Eusebio Di Francesco ai microfoni di Sky Sport al termine del successo esterno del Lecce sul campo del Sassuolo, che potrebbe risultare decisivo per la salvezza.

Le parole di Di Francesco

"Questa settimana ho visto i miei giocatori esercitarsi nel tiro e li vedevo segnare spesso. Ho visto segnali positivi. Non abbiamo difeso benissimo, ma attaccato meglio. Siamo stati bravi e fortunati. Oggi ha pagato di più l'attacco - aggiunge il tecnico giallorosso -. L'ordine è stato uno dei punti di forza della squadra. Il Sassuolo ha cambi di grande livello, ma oggi siamo stati più pericolosi del solito".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lecce

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