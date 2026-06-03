"Non ho più le forze", Corvino saluta Lecce e la stoccata a Report: "Io sempre trasparente"

Il Lecce si prepara a un grande cambiamento. Dopo sei anni e quattro salvezze consecutive in Serie A, infatti, il club pugliese deve separarsi da Pantaleo Corvino , nonostante i due anni di contratto . Il dirigente è l'artefice principale del lavoro svolto dalla società in queste stagioni, grazie anche alla sua capacità di andare a scovare talenti in giro per l'Europa e rivenderli poi a peso d'oro. Parla la sua lunga carriera e lascia "per stanchezza. Non ho più le forze di continuare". Per questo in conferenza il dt e il presidente Sticchi Damiani confermano tale scelta.

Sticchi Damiani: "Con Corvino totale sintonia"

Prende la parola per primo il presidente Sticchi Damiani: "Pantaleo Corvino ci ha comunicato la sua decisione, figlia della stanchezza che prova. Questo non ci ha reso felici, ma ci tengo a precisare che l’unico argomento è stato quello della stanchezza e nient'altro. C’è stata totale sintonia ed armonia anche in queste battute finali. La conferenza congiunta è figlia del rapporto che c’è tra di noi. La scelta di averlo con noi è stata la migliore possibile, di caratura mondiale, e i risultati raggiunti sportivi ed economici ne sono la prova. Siamo stati davvero una famiglia, sono stati sei anni bellissimi. Qualsiasi accostamento con le ipotesi giornalistiche fatte in questi giorni è totalmente fuori luogo. Una trasmissione che approfondiva sulle situazioni del calcio italiano ha provato a infilarci Corvino e il Lecce, che invece ne sono usciti non puliti, ma di più. Ci tengo a dire che il progetto Lecce continuerà più forte di prima. Dopo due tentativi di convincere Corvino ora mi concentro sulla ricerca di un nuovo ds e poi si parlerà di allenatore e del resto".

Corvino e l'addio a Lecce

Nel corso della conferenza prende la parole Corvino: "Non è facile essere lucido, c’è grande emozione e grande gratitudine, cercherò di non annoiare nessuno non è facile. Il motivo per cui siamo qui interessa me e il Lecce, quello che è stato in questi tredici anni. Il mio stato d’animo è sempre stato noto. Bisogna avere dei sogni, senza sogni non si può vivere. I sogni vanno poi coltivati, difesi, bisogna avere la forza per raggiungerli. Bisogna anche sapersi rialzare dopo le cadute e non esaltarsi dopo i successi. Io sognavo di fare il d.s. del Lecce, quel sogno si è avverato. Oggi sono qui per spiegare perché questo sogno si sta interrompendo. Sono venuto qui per portare in salute il club, ho accettato la sfida. Al presidente ho detto di non essere più nelle condizioni di poter dare il massimo alla società, ai tifosi, al territorio e a chi mi stima. Non volevo tradire la società e i tifosi, se l'avessi detto prima avrei creato turbolenze nello spogliatoio. La passione ce l'ho ancora, ma se non hai le forze devi fermare la mia corsa. Voglio vincere altre corse, mi sento un cavallo di razza, non voglio morire in casa, i cavalli di razza muoiono in pista.Non è stata una decisione qualsiasi, dopo 13 anni al Lecce".