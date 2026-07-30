Banda scomparso da due settimane, "Ora siamo preoccupati": cosa sta succedendo

Da semplice caso di mercato a vero e proprio giallo. Attorno a Lameck Banda si addensano interrogativi che con il passare dei giorni diventano sempre più difficili da ignorare . Quello che inizialmente sembrava un ritardo legato a problemi con il passaporto, si è trasformato in una situazione anomale: il giocatore non si è presentato al raduno del Lecce , ha interrotto i contatti con il club e, secondo quanto emerso, sarebbe irreperibile anche per il suo procuratore. Una vicenda che alimenta apprensione in casa giallorossa, mentre del calciatore, almeno ufficialmente, non c'è ancora alcuna traccia.

Dopo una stagione positiva in Salento, il Lecce aveva deciso di esercitare la clausola che prevedeva il rinnovo automatico del contratto di Banda , prolungando così il suo legame con il club per un'altra stagione. Parallelamente, però, l'attaccante era finito nel mirino dell'Al-Fateh , società saudita che avrebbe raggiunto un'intesa con il giocatore senza trovare l'accordo economico con il Lecce. Nel frattempo l'attaccante è tornato in Zambia, suo Paese d'origine, dove nelle scorse settimane ha celebrato il matrimonio con la compagna Abi Chato . Terminati i festeggiamenti, il club salentino attendeva il suo rientro in Italia per le visite mediche e l'inizio della preparazione estiva, ma il classe 2001 non si è mai presentato. In un primo momento il calciatore aveva spiegato il ritardo parlando di problemi burocratici. Da quel momento, però, ogni comunicazione si sarebbe interrotta. L'ultima segnalazione lo collocherebbe all'aeroporto di Lusaka , la capitale dello Zambia, ma da lì in poi le sue tracce si sono perse e il viaggio verso l'Italia non risulterebbe mai concluso.

Il silenzio del giocatore e la posizione del club

Con il passare dei giorni, il fastidio iniziale del Lecce ha lasciato spazio a un sentimento ben diverso. La società continua a non avere notizie del proprio tesserato e, secondo quanto emerso, neppure gli agenti del calciatore sarebbero riusciti a mettersi in contatto con lui. A fotografare lo stato d'animo dell'ambiente giallorosso è stato il presidente Saverio Sticchi Damiani, che inizialmente ha commentato la vicenda con parole nette: "Qualunque sia il suo obiettivo, ha scelto il modus operandi peggiore". Ora però anche la posizione del club è più preoccupante come si evince dalle parole del ds Trinchera al Corriere del Mezzogiorno: "Ormai da due settimane non abbiamo più notizie di Banda, così come non ne hanno i suoi agenti. Iniziamo tutti ad essere preoccupati che possa essere accaduto qualcosa che non c’entri col calcio. La squadra che lo voleva, da confidenze raccolte, è ormai andata oltre facendo offerte ad altri calciatori con gli stessi suoi parametri e quindi non sarebbe più intenzionata a prenderlo. Inizio a pensare che dietro questa vicenda non ci sia una strategia per ottenere dal Lecce chissà cosa, piuttosto che esista qualche problematica personale. Purtroppo abbiamo iniziato a pensare anche noi in questa direzione, perché quello che sta succedendo è qualcosa di molto anomalo".

A rendere ancora più singolare la situazione c'è un dettaglio che alimenta ulteriori interrogativi. Se di Banda non si hanno notizie, la moglie Abi Chato continua invece ad aggiornare regolarmente i propri profili social. La donna, che ha sposato il calciatore il 13 giugno e sarebbe stata con lui anche negli ultimi spostamenti, ha pubblicato nelle ultime ore fotografie di valigie e selfie realizzati all'interno di alberghi di lusso. Immagini che non contribuiscono a chiarire dove si trovi il giocatore. Dopo oltre due settimane di silenzio, il mistero resta irrisolto. Il Lecce aspetta una risposta, i tifosi si interrogano e intorno al futuro di Banda continua ad aleggiare un'incertezza che va ben oltre una normale vicenda di calciomercato.