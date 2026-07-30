Banda, mistero risolto: il post su instagram che rassicura. Ma resta il caso col Lecce

Lameck Banda sta bene. Dopo giorni di apprensione e di silenzio attorno alla situazione dell'attaccante zambiano, arrivano rassicurazioni sulle sue condizioni: il calciatore si trova ancora in Zambia ed è in buono stato di salute. A confermarlo è stato anche lo stesso giocatore, che nelle ultime ore ha pubblicato alcune stories sul proprio profilo Instagram mentre si allenava in palestra. Resta però ancora da chiarire il futuro dell'esterno offensivo del Lecce, che il 21 luglio non è rientrato in Italia per aggregarsi al gruppo di Eusebio Di Francesco nel ritiro precampionato di Bad Loipersdorf. In un primo momento l'assenza era stata ricondotta a problematiche logistiche e burocratiche che avrebbero impedito il viaggio dallo Zambia.