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Banda, mistero risolto: il post su instagram che rassicura. Ma resta il caso col Lecce

L'esterno sinistro del club salentino ha rassicurato sulle sue condizioni: aperto un canale di dialogo per stabilire il suo futuro
2 min
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Lameck Banda sta bene. Dopo giorni di apprensione e di silenzio attorno alla situazione dell'attaccante zambiano, arrivano rassicurazioni sulle sue condizioni: il calciatore si trova ancora in Zambia ed è in buono stato di salute. A confermarlo è stato anche lo stesso giocatore, che nelle ultime ore ha pubblicato alcune stories sul proprio profilo Instagram mentre si allenava in palestra. Resta però ancora da chiarire il futuro dell'esterno offensivo del Lecce, che il 21 luglio non è rientrato in Italia per aggregarsi al gruppo di Eusebio Di Francesco nel ritiro precampionato di Bad Loipersdorf. In un primo momento l'assenza era stata ricondotta a problematiche logistiche e burocratiche che avrebbero impedito il viaggio dallo Zambia.

Il futuro di Banda

La vicenda, con il passare dei giorni, ha assunto contorni più delicati, ma nelle ultime ore si è aperto un canale di dialogo per cercare di comprendere meglio la situazione e individuare una possibile soluzione. Il club salentino sta lavorando per chiarire le motivazioni personali che hanno portato Banda a rimanere in Zambia e valutare i prossimi passi. Il futuro del classe 2001 resta dunque da definire. Banda è legato al Lecce da un contratto in scadenza nel giugno 2027 e la società salentina continua a monitorare l'evolversi della vicenda.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lecce

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