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Banda asfaltato da Jeda: "Lecce non ti chiede di essere perfetto ma merita rispetto"

L'ex attaccante dei salentini non le manda a dire allo zambiano, che non si è presentato in ritiro: "Devi metterci la faccia"
2 min
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"La vicenda di Banda mi dispiace. E, sinceramente, mi fa anche arrabbiare. Non conosco ogni dettaglio e non voglio fare il giudice. Ma una cosa la so: quando parti da lontano e il calcio ti porta a giocare in Serie A, in una città come Lecce, devi ricordarti ogni giorno da dove sei partito". Così Jeda, ex attaccante del Lecce tra il 2010 e il 2013 (con in mezzo una parentesi al Novara) ha criticato l'atteggiamento di Lameck Banda, che dopo le ferie estive è rimasto in Zambia invece di presentarsi al raduno del Lecce e avrebbe persino trovato l'accordo con i libici dello Swehly SC, nonostante abbia un altro anno di contratto con i salentini.

Jeda: "Questa storia mi fa male"

"Io a Lecce sono arrivato con tanti sogni e una fame enorme. Quella città mi ha accolto, mi ha dato fiducia e mi ha permesso di vivere qualcosa che sembrava impossibile. Non mi sono mai sentito più grande di quella maglia. Mi sono sempre sentito fortunato a poterla indossare", ha scritto sul suo profilo Instagram Jeda, prima di invitare Banda a rispettare il popolo leccese: "Puoi voler cambiare squadra. Puoi avere dei problemi. Puoi scegliere un’altra strada. Ma devi metterci la faccia. Perché il rispetto per il club, per i compagni e soprattutto per i tifosi viene prima di tutto. Lecce non ti chiede di essere perfetto. Ti chiede di dare tutto e di rispettare quello che rappresenti. Io sarò sempre grato a quella città e a quella gente. Per questo questa storia mi fa male. Lecce merita rispetto. Sempre", ha concluso.

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