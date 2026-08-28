Lecce, avviate azioni legali contro Banda: chiesti danni e sanzioni

La vicenda tra il Lecce e Lameck Banda passa sul terreno legale. La società giallorossa, infatti, ha comunicato di aver avviato, attraverso i suoi legali, tre distinte azioni per tutelare i propri diritti e interessi nei confronti del calciatore zambiano e dell'Al-Shewly Sports Club, società libica in cui è approdato l'atleta. Il primo capitolo riguarda il Tribunale Fifa, con il Lecce che ha avviato un procedimento nei confronti di Banda e dell'Al-Swehly Sports Club per chiedere che venga accertata l'illegittimità del recesso esercitato dal calciatore. Con l'aggravante che il club libico abbia avuto un ruolo nel convincere il giocatore a interrompere unilateralmente il rapporto e chiede quindi che venga riconosciuta anche la responsabilità della società. La richiesta del Lecce comprende il risarcimento dei danni subiti e di quelli che il club ritiene di poter subire in conseguenza della vicenda, oltre alle sanzioni disciplinari previste dalla Fifa, che il Lecce ha chiesto vengano applicate a calciatore e società.