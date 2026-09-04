Ilic deluso riparte dal Lecce: "Al Torino periodo difficile. Qui mi sono sentito voluto"

Ivan Ilic riparte dal Lecce. Giunto in prestito dal Torino (con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro), il centrocampista classe 2001 è stato presentato ufficialmente dai salentini dopo aver chiuso un ciclo di 3 stagioni in granata (di 76 presenze, 7 gol e 6 assist il bilancio complessivo) con cui il 26 agosto scorso ha rinnovato fino al 2028. Escluso dal progetto di Ignazio Abate, si è unito alla corte di Eusebio Di Francesco, esordendo in occasione della gara interna contro la Roma vinta dagli ospiti ler 4-0. Queste le parole del serbo, che in conferenza stampa ha giudicato "difficile" il suo trascorso al Filadelfia: "Ho avuto un passato recente difficile, quando ho parlato con mister Di Francesco, con cui ho lavorato insieme anche se per pochi mesi, abbiamo discusso su tutto e non ci ho pensato molto a scegliere Lecce. Mi ha fatto sentire voluto. Il mio ruolo? Sono abituato a giocare in tutti i ruoli del centrocampo, che sia mediano oppure in posizione più avanzata. Petrachi Non ho parlato con lui prima di venire a Lecce. Stulic? Lo conosco da sempre, abbiamo giocato nei settori giovanili della nazionale serba, ci ho parlato e mi ha detto ottime cose della città e di questo club. A Torino ho trascorso un periodo difficile, voglio giocare tanto e voglio farlo nel miglior modo possibile. Il ko con la Roma? Il calcio è così, si vince e si perde, dobbiamo dimenticare l’ultima partita e pensare subito alla prossima. Sono molto contento, arrivato a Lecce ho sentito subito il calore del sud Italia, è una cosa molto importante per un calciatore. Mi sono sentito voluto e sono molto contento".