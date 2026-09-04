Ilic deluso riparte dal Lecce: "Al Torino periodo difficile. Qui mi sono sentito voluto"

Ivan Ilic riparte dal Lecce. Giunto in prestito dal Torino (con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro), il centrocampista classe 2001 è stato presentato ufficialmente dai salentini dopo aver chiuso un ciclo di 3 stagioni in granata (di 76 presenze, 7 gol e 6 assist il bilancio complessivo) con cui il 26 agosto scorso ha rinnovato fino al 2028. Escluso dal progetto di Ignazio Abate, si è unito alla corte di Eusebio Di Francesco, esordendo in occasione della gara interna contro la Roma vinta dagli ospiti ler 4-0. Queste le parole del serbo, che in conferenza stampa ha giudicato "difficile" il suo trascorso al Filadelfia: "Ho avuto un passato recente difficile, quando ho parlato con mister Di Francesco, con cui ho lavorato insieme anche se per pochi mesi, abbiamo discusso su tutto e non ci ho pensato molto a scegliere Lecce. Mi ha fatto sentire voluto. Il mio ruolo? Sono abituato a giocare in tutti i ruoli del centrocampo, che sia mediano oppure in posizione più avanzata. Petrachi Non ho parlato con lui prima di venire a Lecce. Stulic? Lo conosco da sempre, abbiamo giocato nei settori giovanili della nazionale serba, ci ho parlato e mi ha detto ottime cose della città e di questo club. A Torino ho trascorso un periodo difficile, voglio giocare tanto e voglio farlo nel miglior modo possibile. Il ko con la Roma? Il calcio è così, si vince e si perde, dobbiamo dimenticare l’ultima partita e pensare subito alla prossima. Sono molto contento, arrivato a Lecce ho sentito subito il calore del sud Italia, è una cosa molto importante per un calciatore. Mi sono sentito voluto e sono molto contento".
"Ilic un'idea di Di Francesco"
Anche il responsabile dell'area tecnica Stefano Trinchera si è unito alla presentazione dell'ex Toro: "Un paio di mesi fa pensavamo con mister Di Francesco di dover rimpiazzare Ramadani. Al mister venne l’idea di Ilic, lo conosceva benissimo avendo lavorato in passato con lui. Mi sono mosso con l’agente, che conosco bene, e mi disse che era una situazione non semplice, bisognava aspettare fino a fine mercato. Alla fine i tempi si sono conciliati, tutto è andato a buon fine. Attraverso la disponibilità di Gianluca Petrachi, che ringrazio, arriva un calciatore che alza il livello tecnico della squadra", ha concluso.