Il Lecce torna a vincere grazie a Coulibaly al Via del Mare: profondo rosso Monza

Il Lecce si impone per 3-2 sul Monza, in una gara valida per la 4/a giornata di Serie A. Tre punti importantissimi per la squadra salentina di Di Francesco, che dopo due sconfitte di fila, ritrova la vittoria e si porta a quota 6 punti in classifica. Terzo ko in quattro partite per il Monza di Juric, invece, che conferma i limiti soprattutto difensivi mostrati già nelle precedenti partite. Gran primo tempo del Lecce, che sblocca il risultato in apertura dopo appena 3' con un colpo di testa di Coulibaly su calcio d'angolo e raddoppia all'11'' con Tiago Gabriel con un altro stacco vincente di testa su calcio d'angolo. Ad accorciare le distanze per il Monza è Mangas con una deviazione sottomisura su assist di Birindelli. Passa un minuto, però, e ancora lo scatenato Coulibaly firma il 3-1 con una deviazione volante su assist dalla destra di Veiga.