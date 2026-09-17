Helen Mirren e il "Forza Lecce" urlato in tv da Jimmy Fallon: sembra il multiverso ma tutto nasce così

Un Oscar sullo scaffale, decenni di cinema alle spalle e una carriera costruita tra Hollywood e i grandi set internazionali. Eppure, quando si parla di calcio, Helen Mirren mette da parte i riflettori e indossa idealmente una maglia giallorossa. L'attrice britannica, 81 anni, non ha mai nascosto il suo legame con il Salento e con il Lecce (tornato alla vittoria nella scorsa giornata), una passione diventata ormai parte della sua quotidianità. A confermarlo, ancora una volta, è stata la stessa Mirren durante un'apparizione televisiva negli Stati Uniti. Ospite mercoledì del "Tonight Show Starring Jimmy Fallon", uno dei programmi più seguiti della tv americana, l'attrice ha interrotto il monologo iniziale del conduttore per difendere, a modo suo, la reputazione dei tifosi di calcio.
Helen Mirren e la battuta sui tifosi del Lecce
Fallon stava commentando un recente sondaggio che aveva indicato i sostenitori dei New York Giants, squadra di football americano, come i tifosi più volgari tra gli appassionati di sport. Una premessa sufficiente per far scattare immediatamente la reazione di Mirren. "Ho appena sentito quella storia sui tifosi dei Giants che sarebbero i più volgari, e mi ha davvero fatta innervosire", ha detto l'attrice.
Poi la rivelazione, accolta dal pubblico con sorpresa e divertimento: "Perché sono una tifosa sfegatata della squadra di calcio italiana del Lecce. Forza Lecce! E siamo noi i tifosi più volgari nello sport". La gag è proseguita con una serie di coloriti improperi indirizzati scherzosamente allo stesso Fallon. Ma, al di là della battuta, il messaggio dell'attrice era tutt'altro che casuale: il Lecce non è una semplice squadra simpatica a distanza. Per Mirren, il rapporto con i giallorossi è figlio di un legame costruito nel tempo con una terra che ha imparato a sentire anche un po' sua. E anche il club ha riportato con orgoglio lo spezzone del video, con questo commento: "Dame Helen Mirren al The Tonight Show di Jimmy Fallon, il talk show più famoso al mondo: è l’occasione migliore per ricordare la sua grande passione sportiva, il Lecce".
La masseria, Tiggiano e una passione nata nel Salento
La storia comincia lontano dagli stadi e molto prima delle apparizioni televisive. Nel 2004 Helen Mirren e il marito Taylor Hackford hanno acquistato una masseria del Cinquecento a Tiggiano, piccolo centro in provincia di Lecce. Da quel momento il rapporto dell'attrice con il territorio salentino è diventato sempre più stretto. Mirren ha trascorso lunghi periodi nel paese, vivendo una quotidianità sorprendentemente distante dalla dimensione patinata di Hollywood. Passeggiate, cappuccini in piazza, il mercato e gli incontri con gli abitanti hanno contribuito a renderla una presenza familiare. Non a caso, nel corso degli anni, l'attrice si è definita anche ‘tiggianese'. E naturalmente, in una terra dove il calcio è parte integrante dell'identità locale, il passo verso il Lecce è stato breve.
Mirren ha seguito più volte dal vivo le partite dei giallorossi al Via del Mare, dimostrando che quella per la squadra salentina è una passione concreta e non soltanto una dichiarazione di simpatia. Tra le gare viste dagli spalti ci sono Lecce-Bologna del 2023 e Lecce-Milan del 2025. Il suo rapporto con il club è diventato così noto da essere celebrato anche dalla società: nel corso degli anni Mirren ha ricevuto alcune maglie personalizzate dal presidente giallorosso Saverio Sticchi Damiani. Dai grandi palcoscenici internazionali alle strade di Tiggiano, dunque, il filo conduttore è sempre lo stesso: un legame con il Salento diventato negli anni sempre più profondo. E quando negli Stati Uniti le chiedono di parlare di calcio, Helen non ha dubbi su quale colore scegliere. Giallo e rosso, naturalmente.
Un Oscar sullo scaffale, decenni di cinema alle spalle e una carriera costruita tra Hollywood e i grandi set internazionali. Eppure, quando si parla di calcio, Helen Mirren mette da parte i riflettori e indossa idealmente una maglia giallorossa. L'attrice britannica, 81 anni, non ha mai nascosto il suo legame con il Salento e con il Lecce (tornato alla vittoria nella scorsa giornata), una passione diventata ormai parte della sua quotidianità. A confermarlo, ancora una volta, è stata la stessa Mirren durante un'apparizione televisiva negli Stati Uniti. Ospite mercoledì del "Tonight Show Starring Jimmy Fallon", uno dei programmi più seguiti della tv americana, l'attrice ha interrotto il monologo iniziale del conduttore per difendere, a modo suo, la reputazione dei tifosi di calcio.
Helen Mirren e la battuta sui tifosi del Lecce
Fallon stava commentando un recente sondaggio che aveva indicato i sostenitori dei New York Giants, squadra di football americano, come i tifosi più volgari tra gli appassionati di sport. Una premessa sufficiente per far scattare immediatamente la reazione di Mirren. "Ho appena sentito quella storia sui tifosi dei Giants che sarebbero i più volgari, e mi ha davvero fatta innervosire", ha detto l'attrice.
Poi la rivelazione, accolta dal pubblico con sorpresa e divertimento: "Perché sono una tifosa sfegatata della squadra di calcio italiana del Lecce. Forza Lecce! E siamo noi i tifosi più volgari nello sport". La gag è proseguita con una serie di coloriti improperi indirizzati scherzosamente allo stesso Fallon. Ma, al di là della battuta, il messaggio dell'attrice era tutt'altro che casuale: il Lecce non è una semplice squadra simpatica a distanza. Per Mirren, il rapporto con i giallorossi è figlio di un legame costruito nel tempo con una terra che ha imparato a sentire anche un po' sua. E anche il club ha riportato con orgoglio lo spezzone del video, con questo commento: "Dame Helen Mirren al The Tonight Show di Jimmy Fallon, il talk show più famoso al mondo: è l’occasione migliore per ricordare la sua grande passione sportiva, il Lecce".