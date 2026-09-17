Helen Mirren e il "Forza Lecce" urlato in tv da Jimmy Fallon: sembra il multiverso ma tutto nasce così

Un Oscar sullo scaffale, decenni di cinema alle spalle e una carriera costruita tra Hollywood e i grandi set internazionali. Eppure, quando si parla di calcio , Helen Mirren mette da parte i riflettori e indossa idealmente una maglia giallorossa . L'attrice britannica, 81 anni, non ha mai nascosto il suo legame con il Salento e con il Lecce (tornato alla vittoria nella scorsa giornata) , una passione diventata ormai parte della sua quotidianità. A confermarlo, ancora una volta, è stata la stessa Mirren durante un'apparizione televisiva negli Stati Uniti. Ospite mercoledì del "Tonight Show Starring Jimmy Fallon", uno dei programmi più seguiti della tv americana, l'attrice ha interrotto il monologo iniziale del conduttore per difendere, a modo suo, la reputazione dei tifosi di calcio.

Fallon stava commentando un recente sondaggio che aveva indicato i sostenitori dei New York Giants, squadra di football americano, come i tifosi più volgari tra gli appassionati di sport . Una premessa sufficiente per far scattare immediatamente la reazione di Mirren. "Ho appena sentito quella storia sui tifosi dei Giants che sarebbero i più volgari, e mi ha davvero fatta innervosire", ha detto l'attrice.

Poi la rivelazione, accolta dal pubblico con sorpresa e divertimento: "Perché sono una tifosa sfegatata della squadra di calcio italiana del Lecce. Forza Lecce! E siamo noi i tifosi più volgari nello sport". La gag è proseguita con una serie di coloriti improperi indirizzati scherzosamente allo stesso Fallon. Ma, al di là della battuta, il messaggio dell'attrice era tutt'altro che casuale: il Lecce non è una semplice squadra simpatica a distanza. Per Mirren, il rapporto con i giallorossi è figlio di un legame costruito nel tempo con una terra che ha imparato a sentire anche un po' sua. E anche il club ha riportato con orgoglio lo spezzone del video, con questo commento: "Dame Helen Mirren al The Tonight Show di Jimmy Fallon, il talk show più famoso al mondo: è l’occasione migliore per ricordare la sua grande passione sportiva, il Lecce".