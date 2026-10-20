Lecce, Di Francesco in emergenza contro la Juve: si ferma un altro centrocampista

È costata cara al Lecce la vittoria sul campo dell'Udinese, con un nuovo infortunio muscolare che ha colpito ancora il centrocampo giallorosso. Dopo lo stop di Ivan Ilic (lesione al retto femorale rimediata contro il Bologna), mister Eusebio Di Francesco perde anche Lassana Coulibaly, uscito anzitempo dalla sfida con i friulani per un guaio muscolare. Il calciatore maliano si è sottoposto questa mattina ad esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra.