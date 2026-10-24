Di Francesco e la mission... possible: "Juve camaleontica. Vi svelo chi mi è piaciuto col Rennes"

Vietato partire battuti, anche contro una Juventus . Questo il mantra di Di Francesco in vista della sfida contro i bianconeri ( qui le ultime ), dopo il successo di Udine. In conferenza stampa, il tecnico giallorosso ha fatto il punto sulle condizioni della squadra, sulle possibili scelte di formazione e sulle insidie di una Vecchia Signora capace di cambiare pelle durante la partita. Senza Pierotti, fermato da un infortunio che lo terrà fuori per almeno un mese e mezzo, servirà una prova di grande sacrificio collettivo per provare a sorprendere i bianconeri. Il tecnico ha analizzato anche la squadra di Spalletti, elogiando Woltemade per la partita contro il Rennes.

Di Francesco, conferenza Lecce-Juve

"Battere la Juventus è una missione impossibile? Tutto è possibile nel calcio, la Juve viene da un periodo in cui non ha vinto tantissimo ma ha giocatori di qualità. Bisogna mantenere il livello di attenzione visto a Udine in entrambe le fasi. Noi giochiamo per dare soddisfazioni al nostro pubblico, che domani sarà numeroso. Dobbiamo essere bravi a trascinarli attraverso determinati tipi di prestazioni" - ha spiegato Di Francesco.

Poi ha proseguito: "Dopo Udine ho parlato di umiltà. Si deve partire da qui. Bisogna essere umili nel lavoro e coi propri compagni. Appena vedo un calo da questo punto di vista sei out. Ho visto atteggiamenti positivi negli allenamenti, voglio che sia la base delle prestazioni. Mi dispiace perdere Pierotti, almeno un mese e mezzo starà fuori, ci saranno tempi da rispettare. In quel ruolo per sostituirlo magari non in partenza dovrò fare valutazioni. Se Gandelman può giocare largo? Si sta allenando con continuità, la sua caratteristica non è giocare sull'esterno. Geubbels e Esteban possono coprire la fascia, lo stesso Fatah può giocare a destra".