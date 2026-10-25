"Merito alla Juve, abbiamo sofferto una cosa": Di Francesco e la chiave del ko del Lecce

Niente da fare per il Lecce di Di Francesco , che non è riuscito a ripetere la prestazione vista contro l' Udinese e ha perso 2-0 contro la Juventus . Non tutto, però, è da buttare, visto che i giallorossi hanno comunque giocato una buona partita e messo in difficoltà i bianconeri in diverse occasioni. "Prendiamo solo il secondo tempo? No prendiamo tutto - ha esordito Di Francesco ai microfoni di Sky Sport -, il primo ci deve servire da lezione".

Di Francesco sincero: "Loro sono stati più bravi"

"Abbiamo sofferto tantissimo i loro cambi di gioco - ha rivelato -. Loro sono stati più bravi, bisogna dare merito a loro per come l'hanno giocata. Paradossalmente abbiamo preso gol da un calcio piazzato dove difendevamo in blocco, in un momento dove stavamo facendo meglio. Il secondo gol ci ha tagliato le gambe, peccato. Un ottimo secondo tempo dal punto di vista tattico per i cambi che ho fatto. Paradossalmente metti un difensore e metti un centrocampista e pensi di difenderti meglio e invece abbiamo attaccato meglio".