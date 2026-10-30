Lecce-Genoa: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming
Il Lecce di Di Francesco è chiamato a reagire dopo il pesantissimo ko per 5-1 subito contro il Frosinone. I salentini si trovano a 9 punti in classifica, con tre vittorie e sei sconfitte - 4 soltanto nelle ultime 5 - all’attivo. Tutt’altro scenario quello in cui è calato attualmente il Genoa, reduce da tre vittorie nelle ultime quattro gare, l’ultima proprio contro la Juventus di Luciano Spalletti. Lecce e Genoa si trovano ad un solo punto di distanza, con il Grifone a quota 10 ed i giallorossi a 9. Si preannuncia una partita infuocata.
Lecce-Genoa: dove vederla in tv e streaming
La gara tra i salentini ed i rossoblù è in programma domenica alle 18. Sarà inoltre possibile assistere al match in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. La partita sarà visibile anche attraverso i servizi di streaming NowTv e SkyGo.
Lecce-Genoa: le probabili formazioni
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel Gallo; Ngom, Kaba, Maleh; N'Dri, Esteban, Fatah. Allenatore: Di Francesco. A disposizione: Bleve, Borbei, Ndaba, Dembelè, Jean, Gorter, Gandelman, Monteiro, Fofana, Stulic. Squalificati: Gaspar. Indisponibili: Coulibaly, Berisha, Pierotti, Geubbels, Ilic.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Frendrup, Traorè, Mitaj; Baldanzi, El Shaarawy; Osmajic. Allenatore: De Rossi. A disposizione: Stolz, Sommariva, Sabelli, Puczka, Drameh, Messias, Amorim, Wiafe, Ellertsson, Meichtry, Sow, Vitinha, Colombo, Robinho jr. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Venturino, Havel.
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