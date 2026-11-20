" Ho sempre parlato di coraggio, voglio un atteggiamento propositivo , ho visto una squadra allenarsi davvero bene in queste due settimane. Sono fiducioso di quello che il gruppo mi può dare. La Lazio ha grande entusiasmo , sta facendo molto bene, ha mantenuto giocatori di qualità e ha acquisito maggiore consapevolezza nei propri mezzi. Gattuso sta facendo veramente bene. Dobbiamo giocarcela, scendendo in campo senza timore reverenziale". Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro i biancocelesti: "È il momento migliore per affrontare la Lazio? A noi pesa ogni partita, mi si chiude lo stomaco prima di ogni gara , a me non cambia nulla a prescindere dall'avversario. Ho pensato a rinforzare i nostri concetti sapendo che squadra andremo ad affrontare. Non parlo di spregiudicatezza, ma abbiamo la possibilità di fare qualcosa anche con le grandi. Ripartiamo dalle prestazioni, rimanendo attaccati al risultato".

Su Gaspar, Berisha e Monteiro

"I nazionali? L’ultimo a essere rientrato è Gaspar, è tornato ieri sera e si è allenato con la squadra. Non ci sono stati problemi dovuti al rientro. Ho un paio di dubbi, dietro e in mezzo al campo. Davanti già so quali saranno gli interpreti di questa gara. Tutto si lega al risultato, io mi voglio affidare alle caratteristiche dei calciatori più che ai sistemi di gioco. A Torino volevo dare consapevolezza e forza a una squadra che aveva preso tanti gol, stavamo soffrendo sulle palle alte e sul finale ho messo un difensore in più. Giocando a cinque dietro non abbiamo subito un tiro per 70 minuti. Volevamo prima di tutto fare una grande fase difensiva e ritrovare solidità e ci siamo riusciti. Per me abbiamo fatto una gara davvero importante. Berisha? Ha alternato allenamenti con la squadra a giorni di recupero per evitare ricadute, ma è un giocatore che deve acquisire la forma migliore, però mi è piaciuto. Dobbiamo avere la giusta cautela. Monteiro? Si è allenato con la squadra, è recuperato e può anche partire dall’inizio", ha concluso Di Francesco.