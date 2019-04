Milan, Gattuso: «Penalizzati? Sì, ma niente alibi. Con la Lazio è una finale per la Champions»

MILANO - Gennaro Gattuso ha detto la sua su molte cose, dalle polemiche dopo per l'arbitraggio di Fabbri in Juventus-Milan alla prossima sfida con la Lazio che può valere la Champions, intervistato da MilanTV: "La riunione in Lega si fa due volte all'anno, ci eravamo incontrati già a novembre. È emerso come siano aumentati i cartellini gialli e ci sia qualche errore di troppo, ma in questo momento dobbiamo pensare al nostro lavoro e gli errori ci stanno. È da qualche tempo che viene penalizzati ma non deve essere un alibi, né mio né dei miei calciatori. Contro la Juventus abbiamo giocato bene, qualche episodio non è andato nel verso giusto ma dobbiamo guardare avanti" afferma Rino, che poi passa ad analizzare la sfida contro i biancocelesti: "Per il periodo che stiamo vivendo, sarà una partita fondamentale, una finale. Una gara che non possiamo perdere se vogliamo andare in Champions, dobbiamo fare bottino pieno. Alla Coppa Italia penseremo dopo, ora testa al campionato".